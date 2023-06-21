Vişne reçeli için püf nokta! Ne eriyor ne dağılıyor... 1 yıl sonra bile taze kalıyor

Vişne reçeli yapmak için öncelikle vişneleri yıkayın ve saplarını ayırın. Çekirdeklerini çıkarmak için pipet, çengelli iğne veya özel bir aparat kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaparken vişnelerin sularını bir tencerede biriktirin. Vişnelerin üzerine eşit miktarda şeker serpin ve bir gece bekletin. Ertesi gün tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Reçel köpürürse üzerindeki köpükleri alın.

Aroması için çubuk tarçın ve kuru karanfil ekleyebilirsiniz. Reçelin kıvamını kontrol etmek için bir tabağa damlatın ve akışkanlığına bakın. Kıvam aldığında limon suyu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Reçeli sıcakken sterilize edilmiş kavanozlara doldurun ve ters çevirerek soğumaya bırakın. Vişne reçeliniz hazır, afiyet olsun!

KLASİK VİŞNE REÇELİ TARİFİ NASILDIR?

MALZEMELER

1 kilo vişne

1 kilo şeker

1 limon suyu

NASIL YAPILIR?



Vişneleri yıkayıp saplarını ayırın.

Yıkama işleminde vişnelerin ezilmemesine özen gösterin.

Süzdürüp tencereye aldığınız vişnelerin üzerine şekeri döküp kapağını kapatın.

Sabaha kadar bu şekilde bekleyecek. Sabah şeker sayesinde suyunu salan vişneleri kaynatın.

Kaynayan reçelin üzerindeki köpükleri kaşık yardımıyla çöpe atın.

Limon suyunu ekleyip biraz daha yoğunlaştıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Reçelinizi kavanozda tutarak ömrünü daha da uzatırsınız.

Ağzının sıkı kapandığından emin olun.

Afiyet olsun...