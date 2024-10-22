Ücretsiz Kullanılan WhatsApp Nasıl Para Kazanıyor?
Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılarına ücretsiz hizmet sunmasına rağmen büyük bir gelir elde ediyor. Peki, herkesin ücretsiz olarak kullandığı bu platform nasıl para kazanıyor? İşte WhatsApp’ın gelir kaynakları...
2009 yılında Jan Koum tarafından Kaliforniya’da kurulan ve şu anda Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu WhatsApp, 1 milyar kullanıcıyı aşmış durumda. SMS'i adeta tarihe gömen uygulama, mesajlaşma seçenekleri ve gizlilik özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, WhatsApp’ı ücretsiz indirip kullanabiliyor. Ancak bu ücretsiz hizmet, önemli bir gelir modeli ile destekleniyor.
WHATSAPP'IN GELİR KAYNAKLARI
WhatsApp, kullanıcı verilerini doğrudan satmıyor. Bunun yerine, kullanıcı etkileşimlerinden elde ettiği verilerle analizler yaparak dolaylı yoldan gelir elde ediyor. Özellikle işletmelere yönelik sunduğu hizmetler, platformun önemli bir gelir kaynağı.
WHATSAPP BUSİNESS VE API HİZMETLERİ
WhatsApp, küçük ve büyük ölçekli işletmelere sunduğu WhatsApp Business uygulaması aracılığıyla gelir sağlıyor. Bu platform, işletmelerin müşteri hizmetleri ve destek sağlama süreçlerini kolaylaştırıyor. Büyük şirketlere sunduğu API hizmetleri ve müşteri etkileşimlerini yöneten çözümler, WhatsApp’ın ana gelir kapılarından biri.
DOLAYLI REKLAM GELİRLERİ
Her ne kadar WhatsApp doğrudan reklam göstermese de, Meta’nın diğer platformları olan Facebook ve Instagram ile entegre çalışıyor. WhatsApp’tan elde edilen kullanıcı verileri, bu diğer platformlarda daha hedefli reklam hizmetleri sunulmasına olanak tanıyor. Böylece, kullanıcıların sosyal medya davranışlarına göre işletmelere daha etkin reklam fırsatları sunuluyor.
WhatsApp, işletmelere sunduğu çözümler ve veri analizleri sayesinde ücretsiz hizmet sunmasına rağmen önemli bir gelir modeli geliştirmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi