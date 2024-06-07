Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel

Netflix yeni projesi için iki yıldız isimle anlaşmaya vardı. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hande Erçel bir araya geliyor. İki ünlü oyuncunun buluşması yurt dışındaki hayranları da heyecanlandırdı.

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Yaz döneminde Çeşme ilçesinde çekimleri yapılacak olan Bir Başka Aşk isimli sinema filminde Barış Arduç ile Hande Erçel ikilisi bir araya gelecek.

HAZIRLIK AŞAMASINDA SONA GELİNDİ

Çekimler öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Yaz boyunca devam edecek olan çekimler iki ünlü ismin hayranlarını da bir hayli heyecanlandırdı. Özellikle de Hande Erçel ve Barış Arduç’un yurt dışındaki hayranlarının sosyal medyada heyecanlarını yansıtan yorumların fazlalaştığı gözüküyor.

Netflix’te yayınlanacak olan projede Ege ile Aslı karakterlerinin hikayesini izleyeceksiniz. Ceylan Naz’ın hikayesini yazdığı film, romantik komedi hikayesi olarak öne çıkıyor.

BARIŞ ARDUÇ ROMANTİK KOMEDİYE GERİ DÖNÜŞ YAPACAK

Kiralık Aşk dizisiyle ünlenen Barış Arduç, uzun bir aradan sonra yeniden romantik komedilere dönüş yapmış olacak.

Hande Erçel için de romantik komedi projeleri her zaman çok iyi sonuçlar getirdi.

Çocukluk arkadaşı olan Ege ile Aslı karakterlerinin yıllar sonra bir araya gelmesi ile başlayan etkileyici bir aşk hikayesini bu filmde bulacaksınız.