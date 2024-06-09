Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu.

Vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler, zenginlerin tatil planlarında önemli bir yer tutmaya başladı. İşte, zenginlerin vizesiz olarak tatil için tercih etmeye başladığı 5 ülke:

1. Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır. Ülkenin en önemli tatil kenti Ohri'dir. Ohri gölü eşsiz bir tatil keyfi sunmaktadır.



2. Karadağ

Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir. Budva ve Kotor tatil keyfi için en uygun yerler arasında yer alıyor.



3. Sırbistan

Sırbistan veya resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da Panonya Ovası ile Balkanların kesişiminde bulunan bir ülkedir. Kuzeyde Macaristan, batıda Hırvatistan ve Bosna-Hersek, güneybatıda Karadağ, güneyde Kuzey Makedonya, doğuda Romanya ve Bulgaristan ile çevrilidir.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, minik bir İstanbul olma özelliği taşıyor. Belgrad sokakları özellikle Türkiye'deki Cihangir ve Beşiktaş'a çok benzetiliyor.



4. Gürcistan

Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülkedir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler.



5. Arnavutluk

Arnavutluk veya resmî adıyla Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı vardır.

Bu ülkeler, zenginler için vize derdi olmadan, bekleme sıkıntısı yaşamadan rahatça seyahat etme imkanı sunuyor. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bu ülkeler, lüks tatil anlayışına farklı bir soluk getiriyor.