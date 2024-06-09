81 ilde para çekme işlemi değişti! ATM'lerde yeni döneme geçildi

Türkiye'nin yedi kamu bankası "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleşme kararı alırken ATM'lerde böylelikle yeni dönem başlamış oldu

81 ilde para çekme işlemi değişti! ATM'lerde yeni döneme geçildi

Duvar'daki habere göre; Türkiye'nin yedi kamu bankası "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleşme kararı aldı. Gelen bilgilere göre TAM platformu, şu aşamada 81 ildeki 5 bin 600 yeni ATM'yi devreye soktu.

HANGİ BANKALAR BİRLEŞME KARARI ALDI?

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT olmak üzere Türkiye'nin yedi kamu bankası, ATM'lerini "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı

81 ilde para çekme işlemi değişti! ATM'lerde yeni döneme geçildi - Resim : 1

Müşteriler, hangi bankanın abonesi olduklarına bakılmaksızın, herhangi bir TAM ATM'sinden işlem yapabilecek. Yeni geliştirilen "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunmayı hedefliyor.

ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

TAM platformu, mevcut durumda 81 ildeki 5 bin 600 ATM'yi devreye soktu. Hedeflenen genişlemelerle birlikte, üye bankaların ATM'leri platforma dahil edildiğinde toplam ATM sayısının 19 bin olması öngörülüyor.

Platformda müşteriler, para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra çeşitli farklı bankacılık hizmetlerine de erişebilecek.

ARTIK 5 TL KABUL EDİLMİYOR

Öte yandan çok sayıda bankanın ATM'sinde 5 TL'nin kabul edilmediği görüldü. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanan kararla 5 TL madeni paraların tedavüle çıkacağı duyurulmuştu.

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