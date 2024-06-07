2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor

Çağatay Ulusoy'un başrol oyuncusu olduğu ''Gaddar'' dizisi, yayın hayatına veda etme kararı aldı. NOW TV, dizinin ikinci sezon için onayını vermediğini duyurdu. Bu kararla birlikte, dizi severler ''Gaddar''ın final bölümünde neler yaşanacağını merak etmeye başladı.

Dizi Doktoru'nun aktardığı bilgilere göre; Ay Yapım imzalı, başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak paylaştığı Gaddar dizisi bu akşam final bölümü ile NOW ekranlarında izleyici ile buluşacak.

''Gaddar'' dizisinin final bölümüne dair detaylar



Dağhan Mesut’un kurtulması için elinden geleni yapar ancak sonunda çaresiz beklemeye başlarlar. Onun yüzünden Mesut’un başına gelen bu olay artık sabrının son damlasını da taşırır. Savaşmaya kaldıkları yerden bu kez daha yıkıcı devam ederler.

Ekber’in adamları Nilüfer’i almaya gelir, Müdür ve adamlar arasında bir çatışma yaşanır. Nilüfer ve Leylâ’nın güvenliği yeniden tehlikeye girmiştir. Enver olanlar için Dağhan’ı teselli etmeye çalışır, bu sırada Şirket’in adamları hiçbir fırsatı kaçırmadan onlara kumpas kurmaya devam ederler.

Patron ve Müdür görüşmesi, Müdür’ün yapması gereken bir tercihle sonuçlanır. Patron, kızını Ekber’den kurtarmak karşılığında Müdür’den Dağhan’ı ele vermesini ister. Müdür ne karar vereceğini bilmez bir haldedir, çünkü artık atacağı her adım herkesin hayatını baştan sona değiştirecektir. Enver ve Dağhan sevdiklerinin hayatını korumak için tetikçilerden kaçmaya devam ederken, Yağmur yaşananlar ve Enver’in yokluğu birleşince depresif tavırlar sergilemeye başlar. Herkesin içinde bir tedirginlik vardır. Oya, Aydan’ı alıp buralardan gitmeye karar verir, Dağhan’dan uzakta olmak kızına iyi gelir diye düşünür. Hızlıca gidebilmek için Fikriye ile hazırlıklara başlar. Aydan ise kararsızdır, sanki hâlâ bir umut bekler gibidir. Patron ve Dağhan nihayet karşı karşıya gelir. Artık sona gelmişlerdir, ikisi de bu işten birinin sağ çıkamayacağının farkındadır. Fakat Dağhan bu güç karşısında kazanabilecek midir? Başındaki belaları kökünden halletmeye çalışırken Aydan’ı sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Dağhan Aydan’a engel olup yeni ve temiz bir hayat kurabilecek midir?