Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program

"Dünya Güzellerim Tatilde" başlıyor. Programın yayın günü iddialara göre Bahar dizisinin ekrana geldiği günle aynı olacak. Bahar dizisi kısa bir süre sonra sezon finali yapıyor

Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeniden ekrana dönüyor. Yıllar önce Show TV'de yayımlanan ''Dünya Güzellerim'' programı büyük ilgi çekmiş ve reyting rekorları kırmıştı.

Kısa bir süre önce Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ortak youtube kanalı kurarak benzer bir programla seyircilerin karşısına çıkmıştı. Gelen bilgilere göre Show TV'de Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı yeni bir program başlıyor. Bahar dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı program ekrana gelecek.

Dizidoktoru.com'daki bilgilere göre; Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de dahil olduğu SHOW TV’nin ‘Dünya Güzellerim’ programı bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program - Resim : 1

Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever’i bir araya getiren Dünya Güzellerim’in bu yaz rotası Çeşme!

‘Dünya Güzellerim Tatilde’de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.


‘Dünya Güzellerim Tatilde’ çok yakında Show TV’de!

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