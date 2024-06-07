Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler

Kısa bir süre sonra Yalı Çapkını dizisi sezon finali yapacak. Diziyle ilgili son iddia ise seyircileri şaşkına çevirdi.

YALI ÇAPKINI HERKESİ TERS KÖŞE YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor. Önceki hafta “Yalı Çapkını” dizisine veda eden Emre Altuğ’un aslında ekibe veda etmediği konuşuluyor.

“Yalı Çapkını” dizisinde senaryo gereği ölen ve daha sonra pasta keserek ekibe veda eden Emre Altuğ’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Altuğ aslında ekibe veda etmedi, ters köşe yapılarak öldü gibi gösterildi.

Yarın akşam ekrana gelecek 73. Bölüm tanıtımında da yalıya gelen sürpriz ismin Orhan Korhan yani Emre Altuğ olduğu konuşuluyor. Eğer yarın ekrana gelecek bölümde kulislerdeki iddia doğru çıkarsa Altuğ yeni sezonda da ekipte yerini alacak.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde ev hanımı anne ve diş hekimi babanın 2. oğlu olarak İstanbul‘da dünyaya geldi.

Çocukluğu Levent ve Akatlar‘da geçti. İlkokulu Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu‘nda bitiren Altuğ, eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesinde devam etti.

Ortaokuldan itibaren tüm ilgisi koro, gitar ve tiyatroya yönelen Emre Altuğ, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

90’lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başladı. Vokallik yaptığı sırada tiyatrodan da uzak kalmayan Altuğ, o dönem 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu‘nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

2000 yılı tiyatro sezonunda Haldun Dormen tarafından sahnelenen, başlıca rollerinde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün‘ün yer aldığı geniş bir kadroya sahip olan “Bir Kış Öyküsü” müzikalinde oynadı.

1998 yılında Topkapı Müzik‘le ilk albümünü yapmak üzere anlaştı. İki yıl süren çalışma sonunda “İbret-i Alem” ortaya çıktı. “İbret-i Alem”in 1999 yılındaki başarısyla beraber, 100’den fazla konser verdi. Şırnak, Silopi‘de verdiği konserle ilk konser veren sanatçı ünvanını kazandı.

İlk albümünün ardından Mustafa Uğurlu ve Arzu Yanardağ‘ın oynadığı “Asansör” filminde rol aldı. Ayrıca “Asansör” film müzikleri albümünde söz, müzik ve yorumu kendine ait olan şarkılarla yer aldı. Sonraları eski Türk filmlerinin yeniden çekilmesi projesinde rol alan sanatçı, “Ağaçlar Ayakta Ölür” ve “Halk Çocuğu” gibi filmlerde oynadı.

Askerliğini 2001 yılında Zonguldak‘ta yaptı. Askerliğinin ardından Aralık

2002 de vizyona giren “Kolay Para” adlı sinema filminde başrolü Mustafa Uğurlu ve Şebnem Dönmez‘le paylaştı.

21 Şubat 2003‘de “Sıcak” adlı ikinci albümünü, 2004 yılında da “Dudak Dudağa” adlı üçüncü albümünü çıkardı.