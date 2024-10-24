Tesisatçıların Asla Söylemediği 6 Basit Yöntem Ortaya Çıktı: Damlatan Muslukları İlk Günkü Haline Çeviriyor

Sızdıran musluklar genellikle ihmal edilse de, ciddi hasarların temelini oluşturabilir. Peki, musluk ve vana nasıl tamir edilir?

DİKKAT! CİDDİ ZARAR VEREBİLİR

Sızdıran bir musluk veya damlayan bir batarya, uzun süre tamir edilmediğinde evinizde ciddi yapısal hasarlara yol açabilir. Sürekli sızan su, zamanla zemine, duvarlara ve hatta evin temeline zarar verebilir. Bu durum, evin temel yapısının zayıflamasına ve statik açıdan riskli hale gelmesine neden olur. Bu da olası bir depremde tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu tür olumsuzlukları önlemek ve güvenli bir yaşam alanı sağlamak için musluklarınızı düzenli olarak kontrol etmeli ve sızdıran muslukları hemen tamir etmelisiniz. Peki, musluk nasıl tamir edilir?

1. ADIM: SUYUN KAYNAĞINI KAPATIN

Musluk tamirine başlamadan önce, musluğa su sağlayan hattı kapatmalısınız. Bu sayede hem su israfını önler hem de tamir işlemini daha kolay hale getirirsiniz. Banyodaki musluk için genellikle lavabo altında su kesme vanası bulunur; bu vanayı kapatmanız yeterlidir.

2. ADIM: VİDAYI ÖRTEN KAPAĞI ÇIKARIN

Musluk veya bataryanın üst kısmında bulunan, vidayı gizleyen kapağı çıkarın. Bazı durumlarda kapak ile tutamak bir arada olabilir, bu durumda ikisini birden çıkarmanız gerekir. Parçaları sırasına göre dizmek, montaj sırasında işinizi kolaylaştıracaktır.

3. ADIM: MUSLUK KOLUNU GEVŞETİN

Bu aşamada, musluğun kollarını yerinde tutan vidaları uygun bir tornavida ile gevşetmelisiniz. Yanlış tornavida kullanmak vidalara zarar verebilir ve tamir sürecini uzatabilir.

4. ADIM: MUSLUK KOLUNU ÇIKARIN

Vidayı çıkardıktan sonra musluk sapını hafifçe çevirerek yerinden çıkarabilirsiniz. Eğer kapağı çıkarmakta zorlanıyorsanız, sirkeli su kullanarak kireçlenmeyi giderebilirsiniz. Sirke, kireçlenmiş bölgeleri temizleyerek işlemi kolaylaştıracaktır.

5. ADIM: RAKOR SOMUNUNU ÇIKARTIN VE MUSLUĞUN ÜST KISMINI YERLEŞTİRİN

Musluk kolunu çıkardıktan sonra, rakor somununu göreceksiniz. Bu somun, aşınan ve sızıntıya neden olan temel parçalardan biridir. Sızdıran musluklarda genellikle bu parçanın aşındığını gözlemleyebilirsiniz. Aşınan rakor somunu veya rondelayı değiştirerek sızıntıyı durdurabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT

Musluk parçalarında kireçlenme fark ederseniz, bu parçaları sirke ve su karışımında 10-15 dakika bekletebilir, ardından durulayıp tekrar monte edebilirsiniz.

6. ADIM: PARÇALARI BİRLEŞTİRİN VE SUYUN KAYNAĞINI AÇIN

Yeni parçaları taktıktan sonra, musluğun tüm parçalarını sırasına göre tekrar monte edin. Tüm işlemler bittikten sonra su besleme vanasını yavaşça açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Musluk çevresinde bir havlu bulundurarak olası su sıçramalarını önleyebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi