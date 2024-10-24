Bergüzar Korel 20 Kilo Verdi: Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 20 kilo verdi. Korel, Cannes'da katıldığı fuardaki pozlarıyla sosyal medyayı büyüledi.

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Bergüzar Korel 20 Kilo Verdi: Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

20 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel, Cannes'da katıldığı MIPCOM fuarındaki anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Şık siyah elbisesiyle poz veren Korel, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Bergüzar Korel 20 Kilo Verdi: Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

8 AYDA 20 KİLO VERDİ

Üç çocuk annesi olan ve kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, 8 ayda diyet ve sporla 20 kilo verdi.

Bergüzar Korel 20 Kilo Verdi: Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2

Cannes'daki etkinlik öncesinde kaldığı otelin balkonunda verdiği pozlar, Korel'in Instagram hesabında hızla yayıldı. Beğeni ve yorumların ardı arkası kesilmeyen oyuncu, görünümüyle de hayranlarını etkiledi.

Bergüzar Korel 20 Kilo Verdi: Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 3

HAYRANLARINDAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Siyah dekolteli sade bir elbise tercih eden Bergüzar Korel'e hayranları "Milyon kere maşallah", "Kraliçe", "Bu güzellik ne?", "Şahane olmuşsun" yorumlarını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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