Otomobildeki Çizikleri Tek Seferde Silen Yöntem: Arabalar Anında Eski Haline Dönecek

Otomobilin çizilmesi gibi can sıkıcı ve masraflı duruma karşı etkili ve basit çözümler bulunuyor. İngiltere merkezli otomobil finansman şirketi LeaseCar'dan Tim Alcock, araçtaki çizikleri sonsuza dek yok edebilecek pratik bir tekniği paylaştı.

UZMAN İSİM ALTERNATİF YÖNTEMİ AÇIKLADI

Yüksek enflasyonun etkisiyle yeni bir otomobil sahibi olmak pek çok kişi için ulaşılması zor bir hedef haline gelirken, mevcut araçların bakım ve onarım masrafları da giderek artıyor. Zamanla, araçların dış yüzeyinde meydana gelen çizikler ise pahalı temizlik ürünleriyle bile tamamen giderilemeyebilir. Araç sahipleri, artan bakım ve onarım masrafları nedeniyle çiziklerle başa çıkmanın daha uygun maliyetli yollarını arıyor.

EVDE KOLAYCA HAZIRLANABİLİR

Alcock’un önerisine göre, araçtaki küçük çizikleri tamamen ortadan kaldırmak için oto tamirine başvurmak şart değil. Sirke gibi basit bir malzemenin doğru kullanımıyla çiziklerin giderilebileceğini belirten Alcock, bu işlemin herkesin evde kolayca uygulayabileceği bir yöntem olduğunu vurguladı.

SİRKENİN ÇİZİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Tim Alcock, sirkenin su ile seyreltilip çizik bölgelerine uygulanarak, cilalama yapılması gerektiğini söyledi. Sirkenin yüzeyde uzun süre kalmaması gerektiğini vurgulayan uzman, işlemin ardından kuru bir bezle bölgenin temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Sirkenin sahip olduğu asidik yapısı, çiziklerin bulunduğu alanda kimyasal bir dönüşüm sağlayarak, araba boyasını koruyan bir kaplama oluşturuyor.

Mikrofiber bez yardımıyla yapılan bu işlem, çiziklerin görünümünü önemli ölçüde azaltabilir.

Buna ek olarak, diş macununun da çizikleri gidermede etkili olabileceğini belirten Alcock, bu yöntemin bazı araçlarda çizikleri tamamen yok ederken, bazı araçlarda ise kısmi bir iyileşme sağlayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi