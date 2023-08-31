Show TV’ye tepki yağıyor. Apar topar ekrandan kaldırıldı! Artık ekranda yok

Show TV ekranlarında seyircilerle buluşan dev bütçeli dizi final yapıyor. Dizinin fanları sosyal medyadan kanala tepki gösterdi.

O3 Medya'nın Show TV'de yayınlanan 25 bölümlük "Maviye Sürgün" dizisi için erken final kararı alındı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Show TV, O3 Medya’nın Telemundo için çektiği ve 25 bölümü de hazır olan “Maviye Sürgün” dizisini bu yaz seyirciyle buluşturmuştu. Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk yerli yapımı olan dizi için final kararı alındı. Dizinin “Gerekirse dünyayı yakarım ben senin için” sloganıyla hazırlanan final fragmanı bu gece yarısı yayınlandı.

Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi 13. bölümde ekrana veda edecek. Diziyle ilgili alınan bu ani final kararı seyircinin tepkisine neden oldu. Nezaket Coşkun’un yönettiği dizi Selimiye’de çekilmişti.

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Gercekgundem.com’un edindiği bilgiye göre; Maviye Sürgün dizisinin tekrar bölümleri Show TV ekranlarında yayımlanmayacak. Gelen bilgilere göre "Maviye Sürgün" dizisinin tekrar bölümleri youtube üzerinden yayınlanmaya devam edecek.

Maviye Sürgün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak paylaşmaktadır. Dizi, 6 Eylül 2023 tarihinde yayımlanacak olan 13. bölümü ile final yaparak sona erecektir.