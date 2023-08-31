Fıstık soyar gibi domates soymanın püf noktası! Aşçılar hep deniyor

Gercekgundem.com'un derlediği içeriğe göre; Domates soymanın incelikleri, mutfakta en sık başvurduğumuz işlemlerden biridir. Ancak, bu işlem bazen oldukça zahmetli hale gelebilir. İşte bu noktada, aşçıların önerilerine kulak vermek gerekiyor. Peki, fıstık soyar gibi domates nasıl soyulur? İşte size aşçıların 5 kolay yöntemi!

1. Sıcak su yöntemi:

Domateslerin kabuklarını kolayca soymanın en pratik yolu sıcak su yöntemidir. Bunun için, domatesleri kaynar suya atın ve yaklaşık 10-15 saniye bekletin. Daha sonra, soğuk suya batırın ve kabuklarını kolayca soyun.

2. Bıçak yöntemi:

Domatesleri soyarken bıçağı doğru açıyla tutmak oldukça önemlidir. Bıçağı domatesin sap kısmından başlayarak hafifçe bastırarak yukarı doğru hareket ettirin. Bu işlemi tamamladıktan sonra, domatesin diğer tarafını da aynı şekilde soyabilirsiniz.

3. Çizgi yöntemi:

Domatesin üzerine hafifçe bir çizgi çizin ve bu çizgiyi takip ederek bıçakla kabuğunu soyun. Bu yöntem, domatesin iç kısmına zarar vermeden kabuğunu kolayca soymanızı sağlar.

4. Mikrodalga yöntemi:

Domatesleri mikrodalgada yaklaşık 30 saniye kadar ısıtın. Daha sonra, soğuk suya batırın ve kabuklarını kolayca soyun.

5. Dondurma yöntemi:

Domatesleri dondurucuya koyun ve dondurun. Daha sonra, çıkartıp hemen sıcak suya batırın ve kabuklarını kolayca soyun.

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Domatesin kabuklarını soyup rondodan geçirin tencereye boşaltın,ocağa koyup domates suyunu biraz çekip kokusu iyice çıkana kadar kaynatın, sonra sıcak olarak beklemeden kavanozlara doldurun ,hava almayacak şekilde kapatın ters çevirerek sarın 1 gece bekletin serin yerde saklayabilirsiniz, yemeklerde çorbalarda melemen olarak her şeyde kullanabilirsiniz.

Kaynak: Gercekgundem.com / Nefisyemektarifleri.com editörü