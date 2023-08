Et haşlama yaparken deneyin. Lezzeti katlanıyor ve lokum gibi pişiyor

Gerekgundem.com’da aktarılanlara göre; Türk mutfağı, et yemekleri konusunda oldukça zengindir. Et haşlama, bu yemekler arasında hem lezzeti hem de sağlıklı yapısıyla öne çıkan bir tariftir. Et haşlama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere et haşlama yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağız.

İlk olarak, etin kalitesi oldukça önemlidir. Taze ve kaliteli et, haşlama yaparken daha lezzetli sonuçlar verir. Bu nedenle, eti alırken dikkatli olmalı ve güvenilir yerlerden temin etmelisiniz.

Haşlama yaparken kullanacağınız su da önemlidir. Su miktarı, etin cinsine ve miktarına göre değişebilir. Ancak, genel olarak etin tamamen kaplanacak kadar su kullanılması önerilir. Ayrıca, haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı elma sirkesi eklemek, etin daha iyi haşlanmasını sağlar ve lokum gibi pişmesine yardımcı olur.

Et haşlama yaparken kullanacağınız tencere de önemlidir. Geniş tabanlı bir tencere kullanmanız, etin eşit şekilde pişmesini sağlar. Ayrıca, tencerenin kapağının sıkıca kapalı olması da önemlidir. Böylece, buharın tencere içinde kalması ve etin daha lezzetli olması sağlanır.

Et haşlama yaparken, etin pişme süresi de önemlidir. Genellikle, orta ateşte yaklaşık 1-2 saat arasında pişirilir. Ancak, etin cinsine ve miktarına göre pişme süresi değişebilir. Etin piştiğinden emin olmak için çatal veya bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz.

Et haşlama yaparken, lezzetini artırmak için çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz. Kuru soğan, sarımsak, defne yaprağı, karabiber gibi baharatlar, etin lezzetini artırır ve daha lezzetli bir yemek elde etmenizi sağlar.

Son olarak, et haşlama yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da besin değeridir. Et haşlama, yağsız bir yemek olduğu için oldukça sağlıklıdır. Ancak, haşlama suyunda kalan besin değerlerini kaybetmemesi için suyunu da tüketebilirsiniz.

TAVUK HAŞLAMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler



1 ta­vuk

1 soğan

1 havuç

Tuz

Biber

3 tane patates

1/2 limon suyu



Nasıl Yapılır



1. Tavuğu iyice tütsüleyin. Sonra musluk altına tutarak içini ve dışını su ile yıkayın.

2. Bir tencereye tavuğu koyun soyulmuş havuç ile patatesleri orta boy parçalara bölerek soğanı da temizleyerek bir bütün olarak koyun.

3. Çok az su ekleyerek tencereyi orta ateşte yakın. Su ısınınca tuz, karabiber, limon suyu ekleyin.

4. Tavuk yağlı ise kendi yağı ile pişirin, yağsız ise 1 çorba kaşığı yağ ekleyin. Küçük ateşte 5-10 dakika daha pişirin.

Tavuk Haşlama Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

1. Tavuk haşlama yapmadan önce tavukları blanch işlemi yapılmadır. Blanch işlemi: kaynamış olan suya sokup ardından soğuk suya alma işlemidir.

2. Patatesleri ve havuçları pişme sırasına göre atmalısınız.

3. Haşlama suyuna atacağınız sebzeleri tavuklar bir müddet haşlandıktan sonra atmalısınız. Böylece sebzeleriniz dağılmamış olacaktır.

4. Haşlama içerisine bir adet limon sıkarsanız haşlamanız daha da lezzetli hale gelecektir.

Kaynak: lezzet.com.tr