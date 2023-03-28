Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor

Salça zamanla küflenebiliyor. İster evde yapılsın ister marketten alınsın. Küf sorunu her zaman baş belası bir sorun.

Salça küflendiği zaman bir çok kişi tarafından çöpe atılıyor. Salçanın küflenmesini önleyen pratik bir püf nokta var.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Salçadaki küf sorununu ortadan kaldıran yöntemler paylaşıldı! İşte bilmeniz gerekenler

SALÇANIN YÜZEYİNİ SIVI YAĞ İLE KAPLAYIN



Salçanızın küf tutmasını önlemenin ilk adımı salçanızın yüzeyini yaklaşık bir parmak kalınlığında sıvı yağ ile doldurmaktan geçiyor. Bu şekilde salçanızın hava ile temasını kesmiş olursunuz. Hava ile teması kesilen salçanın da küflenmesi önlenir.

SALÇANIZA BELLİ MİKTARDA TUZ İLAVE EDİN



Ev yapımı olmayan, hazır salçaların tuz oranı yetersiz olabilir. Hatta bu salçalar, neredeyse tuz ilave edilmeden üretilir. Tuzun koruyucu etkisi nedeniyle almış olduğunuz salçanıza belirli oranlarda tuz eklemeniz hem küflenmeyi önler hem de salçanın ömrünü uzatır.

SALÇANIZI KULLANIRKEN KESİNLİKLE KURU KAŞIK TERCİH EDİN



Salçanızı, yemeklerde veya kahvaltılarda kullanırken kuru kaşık tercih etmeniz önem arz eder. Salçayı alırken ıslak, sulu bir kaşık kullanırsanız suyun temas ettiği salça yüzeyleri küflenmeye başlayabilir.

SALÇANIZI KAYNATIN



Salçada küf oluşmasının önemli sebeplerinden birisi de su. Bu yüzden kurutularak elde edilen salça daha sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Küf tutmaz. Bu bağlamda salçanızı küften korumanın bir diğer yöntemi de içerisine biraz yağ ve tuz ilave ederek kısık ateşte kaynatmanız. Bu şekilde salçanın içerisinde bulunan suyu buharlaştırıp salçanızı daha kuru bir kıvama getirebilirsiniz.

SALÇANIZI DONDURARAK DA MUHAFAZA EDEBİLİRSİNİZ



Buz kalıplarında dondurarak salçanızın küflenmesini engelleyebilirsiniz. Kalıp haline gelen ve donmuş küçük salça parçalarını buzdolabı poşetlerine koyarak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Salçanın küf tutmasını önlemenin yollarının başında bu malzemelerin serin ve nemsiz ortamlarda saklanması bulunur. Eğer buzdolabında yeriniz yoksa salçayı evinizin en serin ve ferah alanlarında muhafaza edebilirsiniz.