Bu çorba içildiğinde tok tutuyor! Valide sultan çorbası nasıl yapılıyor?

Terbiyeli çorbalardan biri olan Valide sultan çorbası çok sevilmektedir. İftar sofranızı şenlendirecek bu çorbanın püf noktalarını sizler için derledik.

Valide sultan çorbası mis kokulu ve hoş tadımlı bir lezzet olarak dikkat çekiyor. Bu çorbanın en büyük özelliği ise çok doyurucu olması.

Sadece iftarda değil, sahurda da bu çorbayı içebilirsiniz.

Valide sultan çorbası peki nasıl yapılıyor?

Valide Sultan Çorbası Tarifi Malzemeleri

1/2 çay bardağı pirinç

1/2 çay bardağı bulgur

1 su bardağı hazır garnitür

2 litre su

Tuz



Valide Sultan Çorbası Tarifi Köftesi için

150 gr kıyma

1 adet küçük boy soğan

1 yemek kaşığı galeta unu

tuz



Valide Sultan Çorbası Tarifi Terbiyesi için

1,5 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un



Valide Sultan Çorbası Tarifi Üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı nane

VALİDE SULTAN ÇORBASININ TARİFİ

Gaziantep mutfağında da çokça yer alan valide sultan çorbasının tarifi gaziantepetyemekleri.com sitesinde de paylaşıldı. İşte o tarif

-Pirinç ve bulguru güzelce yıkayalım ve derin bir tencereye alıp üzerine 2 litre su ilave edelim.

-Su kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pirinç ve bulgurlar yumuşayıncaya kadar kaynatalım. -Pirinç ve bulgurlar pişerken ayrı bir kapta köftelik malzemeleri yoğuralım ve nohut büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım.

-Tüm köfte harca bitince az yağlı tavada köfteleri hafifçe kızartalım.

-Garnitürlerin suyunu süzüp yıkayalım ve yumuşayan pirinçli bulgurların üzerine ilave edelim.

-Sonra kızarttığımız köfteleri ekleyelim bir defa karıştırıp kaynamaya bırakalım.

-Çorbanın terbiyesi için yoğurt ve unu ayrı bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım.

-Kaynayan çorba suyundan yoğurtlu karışıma bir kepçe ilave edip karışımın ılınmasını sağlayalım.

-Ilınan yoğurtlu karışımı yavaş yavaş kaynayan çorbaya ilave edelim ve devamlı karıştıralım.

-Tuz ile tatlandıralım ve 5 dakika boyunca kaynamaya bırakalım.

-Ayrı bir tavada tereyağı ve kuru naneyi kızdıralım ve çorbanın üzerine gezdirip karıştıralım.

-Çorbamız hazır. Sıcak sıcak sevdiklerinize servis edebilirsiniz.