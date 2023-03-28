Türk kahvesindeki tehlike. Bakın iftar sonrası içilirse ne oluyor?

Ramazan ayında iftar sonrasında bir çok kişi faydalı diye Türk kahvesi içiyor. Ancak uzmanların bu konuyla ilgili çok önemli bir uyarısı var.

Türk kahvesi iftardan sonra neden içilmemeli?

Hürriyet'te yer alan bir habere göre; İftardan sonra Türk kahvesi içmek çok tehlikeli. Uzmanlar bunun nedenini de açıkladı.

"İftardan hemen sonra içilecek bir fincan kahve, gıdalardan vücuda alınabilecek demir miktarını azaltarak, kansızlığa neden olabiliyor."

Doç. Dr. İbrahim Hayoğlu, iftardan hemen sonra içilen bir fincan kahvenin, vücudun gıdalardan alabileceği demir miktarını azaltarak, kansızlığa neden olabileceğini söyledi. Kahve bileşimindeki kafeinden dolayı uyarıcı, idrar söktürücü, kan akışını hızlandırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, yorgunluk giderici ve vücudun metabolik hızını arttırıcı etkilere sahip. Bir fincan kahvede ortalama 85 miligram kafein bulunduğunu belirten Hayoğlu,:"Ramazanda, kahve tüketimine dikkat edilmelidir. İftardan hemen sonra içilecek bir fincan kahve, gıdalardan vücuda alınabilecek demir miktarını azaltarak, kansızlığa neden olabilir. Oysa, yemekten bir saat sonra içilecek bir fincan kahve, yorgunluğu giderirken, kalp ve sinirleri uyarır. Zihni açar, uykuyu kaçırır, dikkati artırır, sindirimi kolaylaştırır ve vücudun metabolik hızının artmasını sağlar." dedi.

ÖNEMLİ UYARI

Kahveyi iftardan en az 2 saat sonra içmek çok daha doğru bir tercih olacak. Kahvenin tüm faydalarından yararlanmak için ise mutlaka kahveyi şekersiz veya orta tüketmek gerekiyor. Şekerli tüketilen kahve de zararlı olabiliyor.