Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti

Mynet'te yer alan habere göre; Oyuncu Bergüzar Korel, Maraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek için büyük çaba gösteriyor. İlk günden beri elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu zaman zaman sitem ediyor zaman zaman ise duygusal anları takipçileriyle paylaşıyor.

Bir süredir Londra'da yaşayan Korel paylaşımında bağışladıkları parayı gösterip şunları yazdı:

"Bağışlanan milyarlar yanında bu ne öyle değil mi? Dernekteki paramız bu kadar..." dedi.

İşte Berguzar Korel'in paylaştığı o görsel

İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan Berguzar Korel, geçtiğimiz günlerde de depremzedelere yardım gönderen bir şahsa isyan etmiş ve koliden çıkan şeyle ilgili tepkisini göstermişti.

Depremzede vatandaşa topuklu ayakkabı gönderen şahsa isyan etmişti.

Gönderilen ayakkabıyı sosyal medya hesabından "Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" ifadeleriyle paylaşan oyuncu, şunları söyledi:

"Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek. Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız. Sizler iyilik peşinde değilsiniz. Bizler oraya gönderdiğimiz bebek kıyafetlerini yıkayıp, ütüleyip gönderirken, her türlü ayrıntıyı düşünürken, siz bu depoları evdeki eskileri gönderebileceğiniz bir yer sanıyorsunuz."