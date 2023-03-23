Otel sahiplerinin bildiği temizlik sırrı! Kireç lekelerini yok eden formül

Otel sahiplerinin bildiği ancak bir çok ev hanımının bilmediği bazı temizlik sırları bulunuyor. Özellikle sizi kireç lekelerinden kurtaracak formüller çok şaşırtacak.

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Otel sahiplerinin bildiği temizlik sırrı! Kireç lekelerini yok eden formül

Duşakabin yüzeyinde bulunan su lekesi ve kireç görünümüne son verdirten temizlik formülü bulundu. Öğreneceğiniz bu temizlik formülü sayesinde tüm lekelerden kurtulacaksınız...

Otel sahiplerinin bildiği ancak bir çok ev hanımının bilmediği bu sırlar büyük ölçüde işinizi kolaylaştıracak.

İhtiyacınız olan malzemeler:

Su ile kova

Bulaşık sabunu

parlatıcı

Hazırlanışı:

Uygun bir temizlik kovasının içerisinde yukarıda yer alan malzemelerin tamamını ilave edin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra uygun bir sünger yardımıyla duşakabini temizlemeye başlayın.

Bu noktada mmikrofiber temizlik bezleri de oldukça işinizi görecektir. Temizleme sürecini tamamladıktan sonra duru su ile durulayın. Ardından çıkmayan tüm su lekelerinin çıktığını ve yüzeyde herhangi bir su lekesinin dahi kalmadığını kendi gözlerinizle görün.

KLOZET TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Klozet içerisinde de zaman zaman leke ve kireçlenme sorunu oluşabiliyor. Klozetteki kireç lekelerini de söküp atmak mümkün.

Otel sahiplerinin bildiği temizlik sırrı! Kireç lekelerini yok eden formül - Resim : 1

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Sirkenin mucizevi etkisinden bahsedildi.

Lavabo ve klozet temizliğinde işinize yarayacak yöntem paylaşıldı. Yapmanız gereken lavaboya sirke döküp en az yarım saat bekletin. Kireçlenme yoğunsa geceden döküp sabaha durulayabilirsiniz. Aynı uygulamayı klozet için de gerçekleştirebilirsiniz. Sabah tüm kireç lekelerinin yok olduğunu göreceksiniz. 

KÜVET TEMİZLİĞİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Kağıt havluyu limon suyuna bulayıp kireçli bölgelere yapıştırıp çözülmesi için bekleyin. Kireç çözülmeye başlayınca da yumuşak bir bezle veya sügerle silin. Suyla duruladıktan sonra kireç çözülmediyse tekrar uygulayın.

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