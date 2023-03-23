WhatsApp'tan iki yeni özellik. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak

Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen ve sürekli kendini geliştirip yeni özelliklerle donatan WhatsApp boş durmuyor. Peş peşe yeni özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bomba gibi yeni özelliklerini aynı anda tüm kullanıcıların beğenisine sundu. Sunulan yeni özellikleri iOS hem de Android kullanıcılarının kullanabileceği bildirildi.

YENİ ÖZELLİKLERİN DETAYLARI DA BELLİ OLDU

WhatsApp'ın yeni özellikleri daha çok grup sohbetleriyle ilgili.

Grup yöneticilerinin gizliliği yönetmesi için gelişmiş kontroller geldi.

Ayrıca kullanıcıların kişileriyle paylaştığı grupları tanımlamaya kolaylaştıran bir özelliği de içeren başka başka yeni özellikler de mevcut.

Yeni özellikler önümüzdeki hafta içinde kademe kademe iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak.

WhatsApp bir blog yazısıyla yeni özellikleri duyurdu.

İşte o özelliklerin tamamı:

"Geçtiğimiz yıl, insanların WhatsApp'ta gruplarından en yüksek verimi almalarına yardımcı olmak için Toplulukları kullanıma sunduk. Kullanıma sunduğumuzdan beri hem yöneticiler hem de kullanıcılar için daha da fazla araç geliştirmek istedik. Bugün yöneticilerin grupları daha kolay yönetebilmesi ve insanların gruplarda daha kolay gezinebilmesi için yaptığımız birkaç yeni değişikliği kademeli olarak kullanıma açmaktan heyecan duyuyoruz."

Yöneticiler için yeni kontroller

Topluluklara daha fazla insan katıldıkça, grup yöneticilerine grup gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol vermek istiyoruz. Bu nedenle, yöneticilere gruba kimlerin katılabileceğine karar verme olanağı tanıyan basit bir araç geliştirdik. Bir yönetici grubunun davet bağlantısını paylaşmayı veya grubunu topluluk içerisinde katılıma açmayı seçtiğinde, artık kimlerin katılabileceği üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Gruplar, insanların en samimi sohbetlerini yaptığı yerlerden biridir. Bu nedenle, yöneticilerin kimlerin katılıp kimlerin katılamayacağına kolayca karar verebilmesi büyük önem taşır.

Ortak grupları kolayca görün



"Toplulukların büyümesi ve grupların genişlemesiyle birlikte, birisiyle ortak gruplarınızın hangileri olduğunu kolayca öğrenebilmenizi istiyoruz. Birisiyle ortak üyesi olduğunuzu bildiğiniz bir grubun adını hatırlamaya çalıştığınızda veya ikinizin de bulunduğu grupları görmek istediğinizde, artık kişinin adını aratarak ortak gruplarınızı kolayca görebilirsiniz."

Grupları yöneticiler ve üyeler için en iyi deneyim haline getirecek yeni araçlar oluşturma çalışmalarımız kapsamındaki bu özellikler önümüzdeki haftalarda dünya çapında kademeli olarak kullanıma açılacak.

Kaynak: Haber Global - Derleme: Gerçek Gündem