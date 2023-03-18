Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize

Genelde muz kabuklarını bir çok kişi çöpe atmakta. Oysa bu çok büyük bir hata. Muz kabuklarının birden çok faydası bulunuyor.

Karar.com'da yer alan bir içerikte; Muz kabuklarının pek bilinmeyen bir faydasından söz edildi.

AYAĞINIZIN ALTINA MUZ KABUKLARINI SÜRÜNCE..

Hiç kuru veya hassas ayaklardan şikayetçi oldunuz mu? Kuru ayaklarla çok uzun süre yürürseniz, sonunda topukların çatlamasına neden olabilir. Topuk çatlakları genellikle topuk derisinin çok kuru olması ve yürürken çatlayabilmesinden kaynaklanır. Ne yazık ki, birçok insan bundan muzdariptir ve çok acı verici olabilir. Ayak kuruluğundan şikayetçiyseniz, çaresi meyve kasenizde: bir muz! Çünkü muz kabukları, kuruyan ayaklarınızı kısa sürede yumuşatan amino asitler ve vitaminlerle dolu. Tropikal sarı meyvenin kabuğu, amino asitler ve A, B, C ve E vitaminleri gibi birçok vitaminle doludur. Ve bu vitaminler kuru, tahriş olmuş veya çatlamış ayaklar için çok iyidir. Kuru ayaklar için muz kabuğunu nasıl kullanabileceğinizi açıklıyoruz.

MUZ KABUKLARI AYAK ALTINA NASIL UYGULANIR?

Ayaklarınızı önceden temizleyin ve başlamadan önce kuru olduklarından emin olun. Ardından muz kabuğunun içini ayak tabanlarınıza ve topuklarınıza sürün. Ardından ayaklarınızı soğuk suyla durulayın veya biraz sodalı ayak banyosuna koyun. Bunu her gün yapın ve birkaç gün sonra ayaklarınız tekrar harika bir şekilde yumuşak olacak! Meyve tabağınızda olgunlaşmış bir muz mu var? Onu da atmayın, ayak maskesi olarak kullanın. Muzu bir kasede ezin ve ardından ayaklarınıza uygulayın. 10 ila 15 dakika bekletin ve ardından ayaklarınızı iyice durulayın. En iyi sonucu mu istiyorsunuz? Ardından ayaklarınızı beş dakika daha soğuk suda bekletin ve ardından kuru, temiz çoraplar giyin. Bunu bir hafta boyunca yaparsanız, ayaklarınız yeniden harika bir şekilde yumuşak hissedecek!

MUZ KABUKLARININ DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Öte yandan muz kabuklarının başka faydaları da var. Mynet'te yer alan bir içerikte; Muz kabuklarının pek bilinmeyen faydaları paylaşıldı. İşte o faydalar

BEYAZ DİŞLER



Diş bakımına özen gösteriyorsanız artık muz kabuğunu da diş bakımı rutininize ekleyebilirsiniz. Çünkü muz kabuğunun içi dişlerinizi beyazlatabilir. Yapmanız gereken en kolay şey, kabuğun içini dişlerinize sürmektir. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz.

SİĞİLLER



Siğilin mi var? Uyumadan önce siğilin üzerine bir parça muz kabuğu koyun ve üzerini bir bandajla kapatın. Bu numarayı her gece tekrarlayın, siğil kendiliğinden düşecektir. Sizi doktora gitmekten kurtaracak ve aynı zamanda ağrısız.

KIRIŞIKLIKLAR



Muz kabuğundaki antioksidanlar cildinizde harikalar yaratabilir. Yüzünüzü kabuğun iç kısmıyla ovun ve yüzünüzü iyice yıkamadan önce yarım saat bekleyin. Bir süre sonra, çok fazla kırışıklığın olmayacağını fark edeceksiniz!

GÖZ ALTI TORBALARI VE ŞİŞLİKLERİ



Muz kabuğu, nemlendirici özelliği sayesinde göz altı torbalarından kurtulmanızı sağlayabilir. Bunun için, muz kabuğunun içinde bulunan kısımları kazıyın. Parmağınızın ucuyla göz altına bu karışımı sürün. Etkisini arttırmak için, aloe vera yağıyla karıştırabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika beklettikten sonra bol suyla birlikte temizleyin. (Göze çok yakın sürmemeye dikkat edin.)

Kaynak: Karar.com. Mynet.com Derleme: Gerçek Gündem