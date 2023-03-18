Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Star TV'ye tepki yağıyor

Yalı Çapkını dizisi yine reyting rekorları kıran bir bölümle ekrana geldi. Sosyal medyada çok sayıda yorumcu senariste ve Star TV yönetimine tepki gösterdi.

24.bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisindeki kafa karışıklığı seyircileri çileden çıkardı.

BİR ÖYLE BİR BÖYLE

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ( Afra Saraçoğlu ) ve Ferit ( Mert Ramazan Demir ) arasındaki gerilim seyircileri çileden çıkardı.

Ferit ve Seyran bir yakınlaşıp bir uzaklaştılar.

HİKAYE MUTLU SONLA BİTMEYECEK

Öte yandan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili üzücü bir gerçekte ortaya çıktı. Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda hikaye mutlu sonla bitmeyecek. Ferit ve Seyran'ın yolları ayrılacak.

Ancak bu ayrılık hemen olmayacak.

Boşanma aşamasında olan Ferit ve Seyran'ın sezon finaline kadar boşanmaları beklenmiyor.

HALİS'İN GİZEMLİ KIZI KİM?

Halis Ağa'nın Londra'daki gizemli kızının kim olduğu da büyük merak konusu olmuş durumda. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre hikayeye yakında Halis Ağa'nın kızı giriş yapacak.

SEÇİM SÜRÜYOR

Bu kapsamda da oyuncu seçimleri sürüyor. Henüz Halis'in kızına hayat verecek oyuncu bulunmuş değil.

EZGİ MOLA İDDİASI

Medya kulislerinde Ezgi Mola'nın Yalı Çapkını dizisine gireceğine yönelik bazı iddialar paylaşıldı. Ancak Halis'in kızı rolüne Ezgi Mola hayat vermeyecek. Yani iddialar asılsız. Ezgi Mola başka bir projeyle seyirci karşısında olacak. O dizinin adı da Yalı Çapkını değil “Dünyayı Değiştiren Ayten'' dizisi..