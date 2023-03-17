Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç resti! Ateş püskürdü..

Bazı haber sitelerinde şarkıcı Oğuzhan Koç ve eşi Demet Özdemir hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ikilinin boşanacağı öne sürülüyordu.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ise iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu.

Demet Özdemir’in bugün hakkında eşi Oğuzhan Koç’la boşanma aşamasında olduğu iddiası gündeme gelmişti. Özdemir yazılı bir açıklama yaptı.

HESAP SORACAĞINI DUYURDU



Özdemir açıklamasında “İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı şiddet içeren dilinize yaptığınız ayıya vicdansızlığınıza yazıklar olsun zor günlerden geçerken gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve Yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben Ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum ve beni ve bizi Zan altında bırakanlardan Hesap Soracağım bundan sonra adamın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim bilin isterim yetsin artık…” cümlelerine yer verdi.

NE ZAMAN EVLENMİŞLERDİ?

2022 Haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer'de bir otelde gerçekleşmişti. Demet Özdemir, nikah töreni ve kutlama sırasında olmak üzere iki farklı gelinlik tercih emişti. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaparken çok sayıda ünlü isim düğünde hazır bulunmuştu.