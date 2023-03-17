Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç...

Bazı burçlar sır saklama konusunda gerçekten çok kötüler. Akşam'da yer alan bir içerikte; Sır saklama konusunda çok kötü olan üç burçla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Araştırmacılara göre ''İkizler, Kova ve Terazi'' burcu sır saklama konusunda gerçekten hiç iyi değiller.

BOŞBOĞAZ BURÇLAR

İKİZLER: O kadar çok konuşurlar ki tüm sırlarınızı ifşa edebilirler. Düşünmeden konuşmaları onları hep zora sokar. Söz gümüşse sükut altındır.

KOVA: Ağızlarında bakla ıslanmayan Kovalarla sırlarınızı paylaşmayın. İçlerinde tutamazlar. Ağızlarından kaçırabilirler.

TERAZİ: Sır tutmaz Teraziler konuşkandır. Lafın gideceği yeri bilmediklerinden her an söylenmemesi gereken bir şeyi söyleyebilirler.

EN İYİ SIR SAKLAYAN BURÇLAR

Posta'da yer alan bir içerikte ise; Sır saklama konusunda çok başarılı olan burçların listesine yer verildi.

AKREP



Kimseye verdikleri sözden asla dönmezler. Kimsenin sırrını asla ifşa etmezler çünkü sırrınızı açığa çıkarmanın nasıl bir şey olduğunu bilirler. Akreplerin kendileri de çok gizemlidir.

BAŞAKLARA GÜVENEBİLİRSİNİZ



Kendilerine yakın olan kimseyi asla ispiyonlamayan güvenilir, güvenilir ve büyük sır tutuculardır. Ayrıca, bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda ve kimsenin bilmesini istemediğinizde size yardımcı olacak harika problem çözücülerdir.

ASLAN BURÇLARI DESTEKLEYİCİDİR



Onlar arkalarını kollamak için her şeyi yapacak çok güvenilir, nazik insanlar.

Çok destekleyici arkadaşlardır ve güvenilir kişilikleri nedeniyle grupları arasında da çok popülerdirler. Kimsenin sırrını kimseye söylemezler.

BALIK BURCUNA SIR VEREBİLİRSİNİZ



Çok destekleyici ve güvenilirler. Bir kişi Balık burcuna bir sır verdiğinde, onu sonsuza kadar yanlarında tutacaktır. Kişinin mahremiyetine gerçekten değer verirler ve kimseyi ispiyonlamazlar. Ayrıca çok güvenilir ve duygusaldırlar.