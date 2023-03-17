Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle ilgili önemli gelişme. Final yapacağı iddiaları vardı. Diziye yeni bir karakter dahil oluyor

Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi ikinci sezonuyla ekranda. Dizinin haziran ayında final yaparak veda edeceğine yönelik söylentiler var. Oysa Kanal D'nin böyle bir niyeti yok. Kanal D anlaşılan diziyi bir sezon daha devam ettirmek istiyor.

YENİ ANLAŞMALAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi için yeni bir anlaşmaya imza atıldı. Dizinin kadrosuna bu kapsamda yeni bir oyuncu dahil oluyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE DENGELER DEĞİŞECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre Üç Kız Kardeş dizisine yeni bir karakter giriş yapıyor. 

Kanal D'nin salı günlerine damga vuran dizisi "Üç Kız Kardeş" dizisinde dengeleri değiştirecek bir karakter katılacak.

“Üç Kız Kardeş” dizisi bu sezon da büyük bir ilgiyle izleniyor. Ülkemizin en özel kadınlarından İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla en sevilen diziler arasında baş köşede yer almaya devam ediyor.

Kanal D’de seyirciyle buluşan Süreç Film imzalı dizinin önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümlerinde etkili bir karakter ekibe katılacak. Zengin bir iş adamı olan “Kartal” karakteri dizide tüm dengeleri değiştirecek. Rol için iddialı bir isim aranıyor. Şu günlerde cast görüşmeleri devam ediyor.

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