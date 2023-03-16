Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor

Diş ağrısı çok can sıkıcı bir durumdur. Bazen insanı uykudan bile uyandırır. Dişiniz ağrıdığı zaman evde diş ağrısından sizi kurtaracak bazı yöntemler bulunuyor.

Haber7'de yer alan bir içerikte; Diş ağrısını kısa sürede yok eden yöntem paylaşıldı. Üstelik bu yöntem tamamen doğal olduğu gibi uygulanış şekli de çok kolay!

İşte ansızın gelen diş ağrısını yok etmenizi sağlayacak bilgiler

Diş hekimine görünmek bazı nedenlerden dolayı gecikebilir. Örneğin yoğun iş temposu gece geç saatlerde gelen diş ağrısı dişçiye gitmenize engel bir durum olarak karşımıza çıkar.

Diş ağrısı gibi kuvvetli bir ağrının önüne geçip biraz olsun rahatlamak istiyorsanız size vereceğimiz tarifi uygulayıp ağrınızdan kurtulabilirisiniz.

Birazdan vereceğimiz yöntem diş ağrınızı geçici olarak azaltacaktır. Ağrının temelinde başka sebeplerde olabileceği için muhakkak diş hekimine görünmelisiniz.

İşte sizleri diş ağrısından kurtaracak mucizevî karışım tarifimiz…

Malzemeler



½ yemek kaşığı öğütülmüş karanfil

½ yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı



Karanfil içeriğinde ağrı kesici etkisi olan öjenol içerir. Öjenol antiseptik bir bileşendir. Karanfilin içeriğinde yer alan öjenol diş uzmanları tarafından lokal anestezi yöntemlerinde diş etinin uyuşması için kullanılır.

Doğal hindistan cevizi yağında kaprik asit ve laurik asit bulunur. Bu iki asit viral ve bakteriyel enfeksiyonu önler.

İki malzemeyi bir kâsenin içeriğinde karıştırın. Daha sonra bir kulak çubuğu yardımıyla bu karışımı ağrıyan dişinize sürün. Ağrının bir zaman sonra azaldığını fark edeceksiniz.