Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç

Kıskanç insanlarla gerçekten hayat geçmiyor. İnsana hayatı zindan ederler. Bazı burçların kıskançlık seviyesi diğer insanlara göre çok fazla oluyor. İşte hayatınızdan uzak tutmanız gereken kıskanç burçlarla ilgili bilgiler.

Bazı burçların özgüveni yüksek oluyor ve asla kıskanmıyor. Bazı burç insanları ise gerçekten hem ilişkilerde hem arkadaşlıklarda kıskanç olabiliyor.

En kıskanç burçlar genelde bir çok kişi tarafından merak edilir. Kıskanmak sevmenin bir parçası olsa da abartıldığında ilişkileri büyük ölçüde yıpratıyor. Peki, hangi burcun erkekleri daha kıskanç oluyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu arasında en kıskanç burçları sizler için derledik;



İşte en kıskanç 3 burç insanı

KOÇ: Geri planda kalmayı asla sevmeyen Koç, kendini farklı hissettiği sürece kıskançlığı sorun hâline getirmez. Ancak kıskançlığı ortaya çıkan Koç burcu erkeği, partnerinin hep onunla ilgilenmesini ister. Birlikte olduğu insana yol göstermeyi severler. Koç burcundan olanlar arkadaşlık konusunda da kıskanç olurlar. Sizi normal arkadaşınızdan bile kıskanabilirler.

BOĞA: Bir Boğa kıskanmak için mutlaka bahane bulur. Kıskançlığı abarttıklarını fark ettikleri anda endişe duyarlar fakat karşısındakinin hep sabretmesini beklerler. Sakin görünse de inatçı olan Boğa, kıskançlık inadından da vazgeçmez. Boğa her zaman kendi istediği olsun ister. Bazen giydiğiniz kıyafeti bile giymenizi istemeyebilirler.



İKİZLER: İkizler kıskançlığını saklamayı başarır. Kalbi kırılmadığı sürece kıskançlığını belli etmez ve karşısındakini tedirgin etmez. Zekâ ve enerjisiyle dikkat çeken İkizler erkeğinin ruh hâli çabuk değişir. İkizler burcundan olanların kıskançlıkta eline kimse su dökemez. Gerçekten isyan ettirecek derecede kıskançlıkları vardır. İkizler burcundan olanlarla sevgili olurken dikkatli olmalısınız.

Kıskanç insanlarla gerçekten ne yola çıkılır ne de sevgili olunur. O nedenle hayatınızda kıskançlık seviyesini abartan birileri olursa mutlaka onlara karşı dikkatli olun. Canınızdan bezmemek için mutlaka dikkat edin!