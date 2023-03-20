Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor

Bazı sebze ve meyvelerin kabukları çok faydalı. Örneğin elma kabuklarından yapılan çay bir çok hastalığa iyi geliyor. Araştırmacılara göre, elma kabuğundan elde edilen çay ''sindirim sistemine, mideye, öksürüğe ve boğaz ağrısına'' çok iyi geliyor.

LİMON KABUKLARINDAKİ MUCİZE

Elma kabukları kadar değerli olduğu öğrenilen limon kabukları tam bir şifa deposu çıktı. Peki limon kabuklarıyla neler yapılabilir?

Sabah.com.tr'de bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmanın detaylarına yer verildi. ABD'deki çalışmaya göre limon kabuğu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Güçlü antibakteriyel özeliği sayesinde ağız sağlığını destekliyor. Antioksidan, D-Limonen ve C vitamini bakımından zengin olan limon kabuğu, kanser, kalp hastalıkları ve Tip 2 diyabet riskini azaltıyor. Limon kabuğu ekstresi, cilt hastalıklarına karşı savaşıyor. Ayrıca bazı çalışmalara göre, limon kabuğunda bulunan bileşenler safra kesesi taşlarının tedavisinde yardımcı olabiliyor.

DİŞLERİ DE BEYAZLATIYOR

Öte yandan limon kabuklarının dişleri de beyazlattığı öğrenildi. Üstelik bir tutam limon kabuğu bile anında etkisini gösteriyor.

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Limon kabuğunun dişler üzerindeki şaşırtıcı etkisi paylaşıldı.

LİMON KABUĞU İLE DİŞ BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?



Limon içerdiği asitlerden dolayı birçok hastalıkta şifa kaynağıdır. Kabukları da diş beyazlatmada gözle görülür farklar yaratır. Limonu rendenin ince tarafıyla rendeledikten sonra, suyunu sıkın ve bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi çok sık yapmak dişlere ve diş etlerine zarar vereceği için haftada 2 kere uygulamak yeterli olacaktır.