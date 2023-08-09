Mert Ramazan Demir'in bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu’na yine yetişemedi

Turkiyegazetesi.com.tr'nin geçtiği habere göre; Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le birliktelik yaşamaya başladı. Çıktıkları tatilde görüntülenen ikili günlerce konuşuldu. Ancak Demir ile Saraçoğlu’nun ilişkisi kısa sürdü. Çift, ayrıldıkları yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

AFRA’YA 500 BİN MERT’E 400 BİN



Ayrılık haberlerinin yankıları devam ederken, iki ünlü oyuncu bölüm başı aldıkları ücretlerle gündeme geldi.

Özel hayatlarıyla çok konuşulan ikiliden Mert Ramazan Demir'in aylık kazancı ortaya çıktı. Demir'in diziden bölüm başı aldığı ücret herkesi şaşırttı.

Eylül ayının ilk haftalarında ekrana gelmesi beklenen Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, haftalık olarak 400 bin TL kazanacak.

Dizideki rol arkadaşı ve 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun ise yeni sezonda bölüm başına 500 bin TL alacağı iddia edildi. Oyuncuların aldığı para dizinin reytingleriyle ve yurt dışına satış rakamlarıyla kıyaslanınca az bulundu.

14 MİLYON TL’YE SATILDI



Öte yandan yurt dışında da fırtına gibi esen Yalı Çapkını, 30’dan fazla ülkeye satılarak rekor kırdı. En son ise İsveç ve Finlandiya'ya satışı gerçekleşti. OGM Pictures imzalı dizinin bölüm başı rekor satış rakamı ise dudak uçuklattı. Star TV ekranlarının sevilen dizisi, son olarak bölüm başı 14 milyon TL’ye satıldı.

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi de belli oldu. Dizinin yeni bölümleri Eylül sonunda ekranda olacak. Star TV şimdiden hazırlıklara başlarken kısa bir süre sonra da ekip sete çıkacak.

Kadroya yeni sezonda yeni oyuncuların da katılması bekleniyor. Şimdiden yeni oyuncular merak konusu olmuş durumda.