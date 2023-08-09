En kavgacı 3 burç insanı.. İnsanı deli ederler. Hayat boyu onlardan uzak durmanız gerekebilir

Bazı burçlar gerçekten çok kavgacı oluyor. ''Aslan, Balık ve Boğa'' gibi burçlar kavgacı burçlar arasında yer alıyor.

ASLAN BURCU

Zodyak haritasında ateşe bile kafa atabilir. Gezegeni güneş olan Aslan burçları kavga sırasında çok yırtıcı ve yıpratıcı olabiliyorlar. Keskin zekaları sayesinde fiziksel kavgada başarılı olmazsa bile sözlerle tokatlar. Bu yüzden Aslan burçlarıyla tartışmaya girmeyin! Kazanan taraf olamazsınız. Fiziksel olarak genellikle kaslı ve iri yapılılar bu yönlerini kavga sırasında böbürlenerek gösterirler. Karşıdaki kişiyi çok iyi manipüle ederler. Aslan burcundan olanlar gerçekten insanı öfkeden deliye çevirir. Onlarla anlaşmak imkansızdır. Onlarla iletişim kurarken dikkatli olmakta fayda var.

BALIK BURCU

Su burcu Balıklar kavga sırasında aşırı korkunç olurlar. Süper zekaları sayesinde asla geçmişi unutmazlar. Sizin unuttuğunu bütün ayrıntıları size karşı kullanırlar. Kavga sırasında balık burçları kadar çirkinleşen kimse yoktur. Ufak tefek olduklarına bakmayın. Bir balık burcu sizi göz hareketiyle bile halt eder. Sizi rezil ederek kavgayı farklı boyutlara çıkartırlar. Balık genel olarak duygusal bir burç olarak bilinse de balıkla tartışmayın deriz. Balık burcu insanı öfkeden deliye çevirebilir.

BOĞA BURCU

Toprak elementinin yerle bir edeni! Boğa burçları sizi kendi kalenizde vurur. Venüs gezegenine ait temel özellikleri taşıyan Boğa burcu hedefi söz konusuysa gözü hiçbir şeyi görmez. Onun için benliği aşırı önemlidir. Kavga sırasında sizi çiğnerler ama gururlarını asla çiğnemezler. Sağlam bir boy yapısı olduğundan fiziksel üstünlüğüyle bile korkuturlar. Boğa genel olarak kavgacıdır. Öfkeleri aylarca bile sürebilir. Bu nedenle siz siz olun sakın boğa burcundan düşman edinmeyin.

EN UYSAL 2 BURÇ

1. Terazi Burcu:

Terazi burcu insanları, uyumlu ve dengeli bir yapıya sahiptir. Adaleti ve barışı savunurlar ve çatışmalardan kaçınırlar. İlişkilerinde de uyumlu bir tutum sergilerler ve partnerlerinin ihtiyaçlarına önem verirler. Terazi burcu insanları, zarif ve estetik bir zevke sahiptirler ve güzelliklerin peşinden gitmeyi severler.

2. Balık Burcu:

Balık burcu insanları, duygusal ve hassas bir yapıya sahiptirler. Empati kurmada başarılıdırlar ve başkalarının duygularını anlamakta zorluk çekmezler. İnsanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar ve yardım etmekten hoşlanırlar. Balık burcu insanları, yaratıcı ve hayal gücü yüksek kişilerdir ve sanatsal faaliyetlere ilgi duyarlar.

Derleme: Gercekgundem.com