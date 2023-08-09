Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor

Resimdeki bulmacayı ister kendiniz çözün isterseniz de aranızda yarışma yapın. İlk bulan geride kalanlardan küçük bir hediye alabilir. Bunu eğlenceye çevirmek tamamen sizin elinizde. Biliyorsunuz ki bu testleri çözmek için belli bir süre bulunuyor. Bu süre zarfında siz de cevabı bulmalısınız. O zaman hazırsanız 3...2...1... Başlayabilirsiniz!

CEVABI BULAMAYANLAR TOPLANIN, AÇIKLIYORUZ

Resimdeki farklı olan kelimeyi bir türlü bulamadıysanız üzülmeyin. Bu testleri çözmeye devam edin ve çaba gösterin. Bir süre sonra bu konuda daha iyi olmaya başladığınızı görünce kendinize olan güveniniz de yerine gelecektir. KİTAP kelimesinin arasındaki farklı kelime "KATİP" olacaktı. Onu bulmak için en sağdan dördüncü sütün ve 3. satıra bakmanız yeterli. İşte o kelimenin yeri:

KAYNAK: Haberciniz