Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor

Görsel yeteneğinizi test etmeniz için harika bir test. Resme ilk baktığınızda birbiriyle tıpa tıp aynı kelimeler var sanabilirsiniz. Ama bu kelimelerin arasında bir tane farklı kelime gizli. KİTAP kelimesine çok benzeyen bu kelime, onlarca kelime arasında onu bulmanızı bekliyor.

Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor

Resimdeki bulmacayı ister kendiniz çözün isterseniz de aranızda yarışma yapın. İlk bulan geride kalanlardan küçük bir hediye alabilir. Bunu eğlenceye çevirmek tamamen sizin elinizde. Biliyorsunuz ki bu testleri çözmek için belli bir süre bulunuyor. Bu süre zarfında siz de cevabı bulmalısınız. O zaman hazırsanız 3...2...1... Başlayabilirsiniz!

Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor - Resim : 1

CEVABI BULAMAYANLAR TOPLANIN, AÇIKLIYORUZ

Resimdeki farklı olan kelimeyi bir türlü bulamadıysanız üzülmeyin. Bu testleri çözmeye devam edin ve çaba gösterin. Bir süre sonra bu konuda daha iyi olmaya başladığınızı görünce kendinize olan güveniniz de yerine gelecektir. KİTAP kelimesinin arasındaki farklı kelime "KATİP" olacaktı. Onu bulmak için en sağdan dördüncü sütün ve 3. satıra bakmanız yeterli. İşte o kelimenin yeri:

Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor - Resim : 2

KAYNAK: Haberciniz

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