Patlıcan kızartmanız bu uygulamayla artık yağ çekmeyecek! Sadece 1 dakikanızı alıyor

Patlıcan kızartması yaparken yağ çekmesini önlemek mümkün. Bin bir uğraşla yaptığınız patlıcan kızartması üstelik bu bilgiler sayesinde harika olacak.

Mynet.com'un paylaştığı tarif sırlarını buraya bırakıyoruz. Umarız işinize yarar;

* günümüzde sıklıkla yapmaya alıştığımız gibi patlıcanlarımızı özenle yıkıyoruz.



* Yıkama işleminin ardından alacalı olarak patlıcanları soyuyoruz. Bu şekilde soymamız yemeğimizin hem lezzetli olmasını sağlıyor hem de kısa sürede kızarmasına yardımcı oluyor.



* Alacalı bir şekilde soymuş bulunduğumuz patlıcanları tuzlu ve soğuk bir suyun içerisinde bekletiyoruz.

Böylece ilk acı suyunu çıkarıyoruz. Bu işlemin ardından tuzlu ve soğuk olan suyu boşaltıp patlıcanlarınızı istediğiniz tarzda doğruyorsunuz.



* Doğramış olduğunuz patlıcanları tekrar bol tuzlu ve soğuk suyun içerisine bırakıyorsunuz. Suyun rengi kararana kadar bekliyorsunuz. Artık tuzlu suda bekleyen patlıcanlar daha az yağ çekecektir.



* Kızartma adımında ise bir tavaya yağınızı ilave ediyorsunuz. Patlıcanlarınızın daha az yağ çekmesi için zeytinyağı kullanmanız faydalı oluyor. Çünkü zeytinyağı yüksek ısıya dayanabiliyor. Bu durum da yağ çekimini azaltıyor.



* Tavaya eklemiş olduğunuz yağın içine 1 çay kaşığı sirke ilave ediyorsunuz. Tabii ki bunu yağı henüz ocağın üzerine koymadan yapıyorsunuz. Böylelikle bir aşamada daha yağ çekimini azaltmış oluyorsunuz.



* Patlıcanları sudan çıkarıp kuruladıktan sonra üzerine tuz ilave ediyorsunuz. Tavadaki yağ kızdıktan sonra da patlıcanları yağa atıp kızartıyorsunuz. Ocağın ateşinin orta ya da yüksek olmasına dikkat ediyorsunuz. Çünkü düşük ateşte kızartmak da yağ çekmesine sebep olabiliyor.



* Pişirmiş olduğunuz patlıcanları kevgir aracılığıyla içerisine kâğıt havlu serdiğiniz tabağınıza alıyorsunuz. Böylece yine fazla yağları süzülüyor.



* Bir başka yöntem ise mısır unu ya da normal un ve yumurta aracılığıyla yapılacak kızartma şeklidir.

Bu yöntemde de çırpmış olduğunuz yumurtaya patlıcanları bandırdıktan sonra mısır veya normal una buluyorsunuz. Bu haliyle kızartma işlemini yaptığınızda daha az yağ çektiğini gözlerinizle görebilirsiniz.

PATLICAN KIZARTIRKEN BİLMENİZ GEREKİYOR

İşte patlıcan kızartırken bilmeniz gereken 5 püf nokta:

1. Patlıcanları doğru şekilde kesin: Patlıcanları kızartmadan önce doğru şekilde kesmek oldukça önemlidir. Patlıcanları ince dilimler halinde kesmek, hem daha hızlı pişmelerini sağlar hem de daha lezzetli olmalarını sağlar.

2. Tuzlu suda bekletin: Patlıcanların acısını almak için, dilimleri tuzlu suda bekletmek oldukça etkilidir. Böylece patlıcanların acısı azalır ve daha lezzetli hale gelir.

3. Kızgın yağda kızartın: Patlıcanları kızartırken, yağın mutlaka kızgın olması gerekmektedir. Aksi halde patlıcanlar yağda fazla bekleyerek yumuşar ve lezzeti bozulur.

4. Kağıt havlu üzerinde süzün: Kızarttığınız patlıcanları kağıt havlu üzerinde süzmek, fazla yağın çıkmasını sağlar ve daha hafif bir tat elde etmenizi sağlar.

5. Servis yapmadan önce bekletin: Kızarttığınız patlıcanların servis yapmadan önce bir süre bekletilmesi, daha lezzetli bir tat elde etmenizi sağlar. Böylece patlıcanlar, yağın içindeki lezzeti daha iyi çeker ve daha lezzetli hale gelir.

Kaynaklar: mynet.com - ulusalpost.com - fotoğraflar: youtube.com