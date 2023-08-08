Kelle paça pişirirken aklınızda bulunsun! Meğer içine bu baharat eklenince lezzeti artıyormuş

Yenidevir.com.tr sitesindeki habere göre; Kelle paça, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İşte size kelle paça pişirirken aklınızda bulundurmanız gerekenler:

1. Kelle paça, uzun süre pişirilmesi gereken bir yemektir. Bu nedenle önceden planlama yaparak pişirme süresini hesaplamak önemlidir.

2. Baharatlar, kelle paçanın lezzetini artırmak için kullanılır. Ancak hangi baharatların kullanılacağına karar verirken dikkatli olunmalıdır. Özellikle kelle paça için en uygun baharatlar arasında karabiber, kimyon, kekik ve tuz bulunur.

3. Kelle paça pişirirken kullanacağınız suyun kalitesi de önemlidir. İyi bir lezzet elde etmek için kaynak suyu kullanmanız önerilir.

4. Kelle paçanın pişirme süresi boyunca düzenli olarak kontrol edilmesi gereklidir. Ayrıca, kaynayan suyun üzerinde biriken köpüklerin temizlenmesi de önemlidir.

5. Kelle paça pişirildikten sonra, dinlendirilmesi gereklidir. Böylece etler daha lezzetli hale gelir ve yemeği daha kolay sindirebilirsiniz.

KELLE PAÇA ÇORBASININ TARİFİ



Paça çorbası malzemeler

1 kuzu kelle

5 parça ilikli kemik

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Paça çorbası sosu

1 baş sarımsak

1 su bardağı elma sirkesi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Kelle paça çorbası nasıl yapılır?



Derisi soyulmuş olan kuzu kelle soğuk su ile yıkanır ve suyun içinde bırakılır. Suyun rengi dönünce suyu değiştirilir. Bu işlemi 3-4 kez yapmanız gerekir. İyice yıkanması önemlidir. Güzelce yıkanan kuzu kelle ve ilikli kemikler bol su konularak düdüklüde haşlanır. Haşlanan kuzu kellenin etleri ayıklanır. Haşlama suyu süzülerek başka bir tencereye alınıp tuzu atılır. Haşlanan kemiklerin ilikleri ayrılır. İlikler ve kellenin ayıklanan etleri çorbaya katılır. Terbiyesi için 1 su bardağı süt, 1 yumurtanın sadece sarısı, 3 yemek kaşığı un ve çorbadan alınan 1 kepçe su çırpılır.çorbanın suyundan katmak ısı dengesini koruması için önemlidir. Kaynayan çorbaya karıştırılarak terbiyesi ilave edilir. Bir taşım kaynayınca ocaktan alınır. Dövülen sarımsaklar sirkeye katılıp karıştırılır ve sosu hazırlanır. Yağda yakılan kırmızı biber ve hazırlanan sarımsaklı sirke ile servis edilir.