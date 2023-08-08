Elektrikli araç üreticisi dev şirket iflas etti! Zarar çok büyük

TGRThaber'de aktarılan habere göre; Elektrikli araçlara (EV) pil, batarya gibi yan ürünleri tedarik eden ABD Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Proterra, iflas başvurusunda bulundu. Yapılan başvuruda toplam maliyeti 500 milyon doları bulan mal varlığı listelendi. Proterra aynı zamanda yıllar içerisinde elektrikli otobüsleri de sektöre kazandırmayı başarmıştı.

Bloomberg.com sitesinin paylaştığı habere göre; Şarj cihazları ve piller gibi ağır hizmet tipi elektrikli araç bileşenlerini üreten Proterra Inc., Pazartesi günü iflas başvurusunda bulundu.

TİCARİ FAALİYETLER FİNANSE EDİLECEK



Kaliforniya merkezli Burlingame şirketi, Delaware'deki 11. Bölüm dilekçesinde her biri en az 500 milyon dolarlık varlık ve yükümlülükler listeledi. Dosyalama, Proterra'ya alacaklılara geri ödemenin bir yolunu bulurken koruma sağladı.

Proterra, yaptığı açıklamaya göre işletmelerini yeniden sermayelendirmeyi veya satmayı planlıyor. Firma, ticari faaliyetlerini finanse etmek için mevcut parayı kullanarak normal şekilde faaliyet göstermeye devam edecektir.

HİSSELERİ ÇAKILDI



Proterra İcra Kurulu Başkanı Gareth Joyce, "Sınıfının en iyisi EV ve pil teknolojilerimiz bir endüstri standardı oluştursa da, tüm fırsatlarımızı aynı anda verimli bir şekilde ölçeklendirme yeteneğimizi etkileyen çeşitli pazar ve makroekonomik ters rüzgarlarla karşılaştık" dedi.

Firmanın orijinal ekipman üreticileri için elektrikli araç pilleri ve şarj cihazları üreten iş birimlerinin yanı sıra düzenleyici belgelere göre tüm otobüsleri üreten bir bölümü var. 2022'nin sonuna kadar şirketin gelirinin çoğu elektrikli otobüs satışından geldi.

Şirket, Haziran 2021'de bir karşılıksız çek şirketiyle birleşerek halka açıldı. O zamandan beri hisseleri 15 dolardan 2 doların altına düştü.

YENİ İFLASLAR BEKLENİYOR

Öte yandan Proterra bağlantılı çok sayıda şirketin iflas başvurusunda bulunması bekleniyor. ABD'de yaşanan kriz nedeniyle birçok şirket iflas etmişti.

Proterra şirketinin iflas başvurusu yapması ABD iş dünyasında da paniğe neden oldu. Özellikle salgın sonrasında çok sayıda şirketin iflas ettiği ABD'de sular durulmuyor.

Kaynak: Bloomberg.com - TGRThaber- Gercekgundem