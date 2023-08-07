Barış Arduç'un yeri doldu! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine yeni dizi! Başroldeki isim olay

Barış Arduç, Kayra Zabcı'nın başrollerinde olduğu Alparslan Büyük Selçuklu adlı dizi final kararı aldı. Alparslan karakterini canlandıran Barış Arduç da projeye veda etti. Ancak gelen son haber Alparslan Selçuklu'yu gölgede bırakacak. Bu kez başrolde Uğur Güneş başrolde geliyor.

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Barış Arduç'un yeri doldu! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine yeni dizi! Başroldeki isim olay

Gazetevatan'da aktarılan habere göre - Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bitti ancak yerine gelen dizi heyecan yarattı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin senaryosunu Emre Konuk yazıyordu. Dizide Barış Arduç ve Kayra Zabcı başrollerdeydi. Barış Arduç Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılma kararı aldı. Uzun bir süredir Alparslan Büyük Selçuklu'nun yayın hayatına başlayıp başlamayacağı merak konusu olmuştu. Ancak kötü haber geldi.

FİNAL KARARI GELDİ


Barış Arduç'un ayrılmasından sonra Alparslan Büyük Selçuklu'nun kaderi de belli oldu.

59 bölüm ekrana gelen dizi 61. bölümüyle ekrana veda edecek. 59 bölüm ekrana gelen dizi 61. bölümüyle ekrana veda edecek.

ALPARSLAN'IN YERİ HEMEN DOLDU

Barış Arduç'un yeri doldu! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine yeni dizi! Başroldeki isim olay - Resim : 1
Alparslan Büyük Selçuklu'nun final kararı sonrası yerine hangi dizinin yayınlanacağı merak konusu oldu.

SELAHADDİN EYYUBİ GELİYOR


Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine Selahaddin Eyyubi dizisi geliyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu ve senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı yeni dönem dizisi, Selahaddin Eyyubi'nin hayatını ekranlara taşıyacak. Her şey planlandığı gibi giderse Akli Film imzasını taşıyan dizi, Alparslan Büyük Selçuklu'nun kalan 2 bölümünün peşinden yayınlanacak.

Barış Arduç'un yeri doldu! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine yeni dizi! Başroldeki isim olay - Resim : 2

DİZİLERİN ARANAN İSMİ OLDU

Uğur Güneş son dönemde dizilerin aranan ismi oldu. Bir Zamanlar Çukurova, Yasak Elma ve Kanunsuz Topraklar dizileriyle adını duyuran Uğur Güneş genç kızların en çok beğendiği oyuncular arasında yer alıyor.

Uğur Güneş'in TRT1 ekranlarında olacak olması şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Kadrodaki isimler de çok merak ediliyor.

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