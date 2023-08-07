Tarifini kendi buldu! Üç yılın sonunda, mükemmel bir baharat elde etti...

Karışımın hikayesi, Doğanay'ın 1997 yılında aktarlığa başladığı zamana kadar uzanıyor. Doğanay, o zamanlar bir aktarda çırak olarak çalışıyordu ve baharatların farklı lezzetleri hakkında çok şey öğreniyordu. Bir gün, kendi baharat karışımını yapma fikri aklına geldi ve hemen çalışmaya başladı.

Doğanay, 3 yıl boyunca farklı baharatları karıştırıp denedi. Sonunda, mükemmel bir karışım elde etti. Karışımı, ızgara, fırın ve diğer yemeklerde kullanabileceğini belirten Doğanay, karışımın acılığının orta olduğunu ve çocuklar da dahil herkes tarafından tüketebileceğini söylüyor. Karışımın 100 gramı 25 TL'den satılıyor.

TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMASINI İSTİYOR

Doğanay'ın baharat karışımı, çok kısa sürede Samsun'da popüler oldu. Karışımı, Samsun'un dışından da gelen insanlar tarafından satın alınıyor. Doğanay, baharat karışımının Türkiye'nin en iyi baharat karışımı olduğunu söylüyor ve tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyor.

EN İYİ BAHARAT OLDUĞUNU KANITLAMAYA KARARLI

Doğanay'ın baharat karışımı, Türkiye'nin en iyi baharat karışımı olma yolunda ilerliyor. Karışımı, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar tarafından satın alınıyor ve Doğanay, karışımının Türkiye'nin en iyi baharat karışımı olduğunu kanıtlamaya kararlı.

Karışımda pul biber, safran, reyhan, fesleğen, köri, soğan tozu, sarımsak tozu ve kekik gibi baharatlar bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem