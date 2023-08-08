Herkes yıkılmıştı. Afra Saraçoğlu güzel haberi verdi! Yalı Çapkını hayranlarına iyi haber

Yalı Çapkını Dizisi İkinci Sezon İçin Geri Sayıma Başladı - Geçtiğimiz sezonun en başarılı yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Reytinglerde uzunca bir süre çift haneli oranlarda gerçekleşen dizi, sezon sonuna doğru atağa kalkarak yine birincilikleri elde etti. Başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun tatilde birlikte olması ve aşk dolu anları da ikili arasında bir ilişkinin başladığını ortaya koydu. Ancak bu ilişkinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Yalı Çapkını dizisinde heyecanla çekimlerin başlamasını bekleyenler için müjde geldi. Afra Saraçoğlu, tatilin bitmek üzere olduğunu ifade etti ve diziyi merakla bekleyenler için müjdelerini sıraladı. 15 Ağustos'ta çekimlerin başlayacağı ve Eylül ayında ikinci sezonun ekrana geleceği açıklandı.

Dizinin hayranları, ikinci sezonun ne gibi sürprizlerle dolu olacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz sezonun finalinde yaşanan olayların ardından, yeni sezonda neler olacağı büyük bir merak konusu. Başrol oyuncularının performansları, senaryonun gidişatı ve diziye dahil olacak yeni karakterler, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Televizyongazetesi.com'daki özel habere göre; Afra Saraçoğlu'da yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama yaptı.

15 Ağustos’ta çekimler başlıyor ve Eylül ayında da ikinci sezon ekrana girecek. Afra Saraçoğlu, bu müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

“Dinleniyorum, tatildeyim. Yakın zamanda başlıyoruz. 15 Ağustos’ta çekimlere başlıyoruz. Eylül ayı gibi sanırım yayında oluruz.”