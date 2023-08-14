Mehmet Aslantuğ'un son hali herkesi endişelendirdi. Apar topar boşanmıştı

27 yıl önce evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz Mayıs ayında tek celsede boşandı. Adliyeye el ele gelen ve dost kalacaklarını söyleyen çiftten Aslantuğ’un paylaştığı tatil fotoğrafları gündem oldu.

ARZUM ONAN: NEDENİ VE NİÇİNİ YOK

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evlilikleri 10 dakika süren duruşma sonunda bitti. Boşanma sürecini iki ünlü de farklı farklı aktardı.

Arzum Onan ayrılık sonrası verdiği röportajda, “Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok” dedi.

MEHMET ASLANTUĞ: ARZUM’U BEN TERK ETMEDİM

Mehmet Aslantuğ ise açıklamasında, “Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

SAÇ SAKAL BİRBİRİNE KARIŞMIŞ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ, soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncunun saç sakalı birbirine karışmış, düşünceli halleri hayranlarının gözünden kaçmadı. Aslantuğ’un şort-gömlek kombini kadar paylaşıma düştüğü not da dikkat çekti.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Mehmet Aslantuğ, paylaşımına "KAPTANIN SEYİR DEFTERİ - Yaralayan tüm yalanlara… Peki!" notunu düştü.

Peş peşe pozları gören takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına “İyice dağıttın kendini” , “Kaptan perişan” şeklinde yorumlar yaptı.

EKRANA GERİ DÖNECEK Mİ?

Öte yandan Mehmet Aslantuğ'un ekrana dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından çok merak ediliyor. Mehmet Aslantuğ henüz bir karar vermiş değil. Yeni projesini hayranlarını sabırsızlıkla beklerken Mehmet Aslantuğ'un bir süre daha kafasını dinlemesi bekleniyor.

Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr