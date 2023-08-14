Ispanağı ziyan ediyor olabilirsiniz. İşin ustası doğru pişirme tekniğini verdi

Ispanak, hem lezzeti hem de sağlık açısından oldukça değerli bir sebzedir. Ancak, bazen yanlış pişirme teknikleri kullanarak bu değerli sebzeyi ziyan edebilirsiniz. Neyse ki, işin ustalarından biri doğru pişirme tekniklerini bizimle paylaştı.

Öncelikle, ıspanağı yıkarken dikkatli olun. Yıkama işlemi sırasında yaprakları fazla ovuşturmak veya sert bir fırça kullanmak, yaprakların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, yaprakları hafifçe yıkayarak temizlemeye çalışın.

Ispanak pişirirken en yaygın hatalardan biri, sebzeyi fazla haşlamaktır. Ispanak, kısa sürede pişen bir sebzedir ve uzun süre pişirilirse rengi soluklaşır ve tadı bozulur. Bu nedenle, ıspanağı sadece birkaç dakika haşlayarak pişirmeye özen gösterin.

Ayrıca, ıspanağı doğru şekilde kesmek de önemlidir. Yaprakları büyük parçalar halinde keserseniz, pişirme süresi uzayacak ve sebze suyunu kaybedecektir. Bu nedenle, yaprakları ince şeritler halinde keserek pişirin.

Son olarak, ıspanağı doğru pişirmek için doğru malzemeleri kullanmak da önemlidir. Ispanağı zeytinyağı, sarımsak veya soğan gibi lezzetli malzemelerle birlikte pişirebilirsiniz. Bu malzemeler, sebzenin lezzetini artırır ve daha sağlıklı bir yemek elde etmenizi sağlar.

Hurriyet.com.tr sitesinde Ispanaklı yumurta tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

Yapımı için malzemeler



Yarım kilogram ıspanak

1 adet orta boy soğan

4 adet yumurta

Yarım çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Ispanaklı yumurta tarifi Nasıl yapılır?



Soğanı kavurun. Yıkanmış ıspanakları ve kavurduğunuz soğanı bir başka tencerede kaynayan 1,5 su bardağı suyun içine koyun. Suyunu çekince tuz, karabiber, kırmızı biber ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. 3-4 dakika kısık ateşte bekletin ve üzerine yumurtaları kırarak ve hafif ateşte üzerini kapatarak pişirin, Yumurtalar istediğiniz kadar pişince servis yapın.