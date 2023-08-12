Star TV’de deprem! Yalı Çapkını dizisi başlamadan karıştı! Başrol değişiyor

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Eylül ayında yeni bölümleri ekrana gelecek olan Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda haberleri var.

TÜM DÜNYADA İZLENME REKORLARI KIRDI

Geçen sezonun en başarılı dizisi olarak öne çıkan Yalı Çapkını, hem çift haneli reytingleri hem sosyal medya başarısı hem de oyuncuların üstün performansları ile çok konuşulan bir proje oldu.

İKİNCİ SEZON ÇOK DAHA ETKİLEYİCİ OLACAK

Dizide üst üste yaşanan yeni gelişmeler ise ikinci sezonun beklendiğinden çok daha etkileyici olacağını ortaya koyuyor. Yaz döneminde oyuncular dinlenirken, dizinin senaristleri ve yapım ekibi ise yoğun bir şekilde ikinci sezona hazırlandı. Bu hazırlıklarla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor.

PELİN KARAKTERİ DİZİYE VEDA EDİYOR

Televizyongazetesi.com’daki habere göre; Dizinin hayranlarının geçtiğimiz sezon çok konuştuğu ve rahatsızlıklarını dile getirdiği Pelin karakterinin, ikinci sezonda olmayacağına yönelik bilgiler basında yer aldı. Buçe Buse Kahraman’ın diziden ayrıldığına yönelik ayrılık haberleri de internette heyecan yarattı.

SENARİSTLER SEYİRCİLERE KULAK VERDİ

Anlaşılan senaristler ilk sezonda çatışma unsuru olarak kullandıkları Pelin karakterinin ikinci sezonda izleyicileri rahatsız ederek diziden kaçırmasından çekindi. Buçe Buse Kahraman kendi yoluna giderek, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR GİRİYOR

Yalı Çapkını dizisinde yeni karakterler de heyecanla bekleniyor. Bu isimlerden birisi olarak da Sadakatsiz dizisinde çok başarılı bir çıkış yapan ve Bir Peri Masalı dizisinde de erkek başrol olarak yer alan Tarık Emir Tekin oldu. Tarık Emir Tekin aynı zamanda Şevval Sam’ın da oğlu olarak biliniyor.

Çetin Tekindor’un canlandırdığı Halis karakterinin bir torununun daha hikayeye katılması ile birlikte Tarık Emir Tekin de dizinin kadrosunda kendisine yer bulacak.

Star TV’nin heyecanla ikinci sezonu beklenen projesinde senaryonun nasıl ilerleyeceği de hem ayrılık hem de yeni katılan oyuncularla birlikte daha da çok merak edilmeye başlandı.