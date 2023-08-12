Birce Akalay hayranları dahil herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi

Birce Akalay’ın başrollerinde olduğu dizilerden iyi haber var. Sevindiren habere göre Birce Akalay’ın başrollerinde yer aldığı dizilerin yeni sezonları netflix platformunda yayında olacak.

DİZİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Televizyongazetesi.com’un derlediği haberde; Birce Akalay’ın hayranlarını sevindiren haberin detayları paylaşıldı. Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz yılın Haziran ayında peş peşe yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli Netflix dizileri ile büyük bir ilgi gördü. Oyuncu, o tarihten bu yana da kendisine gelen teklifleri kabul etmiyor. Her iki dizinin de dünya çapında büyük başarı kazanmasının ardından bu iki projeye önem veren oyuncu, yeni sezon çekimleri nedeniyle televizyon dizilerinden gelen teklifleri de reddetmek durumunda kaldı.

YAKINDA YENİ SEZON YAYINDA OLACAK

Kuş Uçuşu dizisinin ikinci ve üçüncü sezonu peş peşe 2023 yılının ilk yarısında çekildi. Çekimlerin tamamlanmasının ardından Kuş Uçuşu’nun montajına devam ediliyor. Birce Akalay da yaptığı açıklamada Kuş Uçuşu dizisiyle ilgili çekim sürecinin tamamlandığını hatırlattı.

MEZARLIK DİZİSİ ÇOK SEVİLMİŞTİ

Ünlü oyuncunun Mezarlık isimli 4 bölümden oluşan ilk sezonu çok beğenen dizi hayranları, devamının çekilmesini bekliyordu. Ancak bir süredir bu diziden hiç haber yok. Mezarlık projesi konusunda bilgiler veren Birce Akalay, “Mezarlık şu anda Abdullah Oğuz bey, bir sinema filmi çekecek, hazırlıkları devam ediyor. Dolayısı ile Mezarlık dizisinin çekim takvimi birazcık ertelendi” açıklamasını yaptı.

Mezarlık dizisinin ilk sezonu Netflix’te yayınlandı ama devamının dijitalde değil de televizyonda olacağını Birce Akalay ilk kez açıkladı.

Kadın cinayetleri üzerine çekilen en önemli projelerden birisi olarak öne çıkan Mezarlık dizinin televizyon için hazırlanan yeni hali için Eylül ayını işaret eden oyuncu şöyle konuştu:

“Eylül ayında çekimine başlamayı planladığımız yepyeni bir iş diyelim. Televizyonda olacak. Şu anda hiçbir şey söyleyemem ama çok yakın zamanda duyarsınız.”