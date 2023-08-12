Kanal D sevilen dizisini bitirebilir. Seyircileri üzen reyting şoku! Veda yakın

Kanal D tarafından yayımlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisi beklentileri karşılayamadı. Dizi beklenen ilgiyi görmedi.

Reytingleri giderek kötüye giden ‘Ya Çok Seversen’ adlı dizinin final yapabileceği konuşuluyor.

Televizyongazetesi.com sitesindeki habere göre; Kanal D ekranında izleyicilerle perşembe akşamları buluşmaya devam eden Ya Çok Seversen dizisinde sosyal medya ve yurt dışı satışlarında yaşanan büyük başarılar dikkatlerden kaçmadı. Ancak dizinin reytingler noktasında bir türlü toparlanamaması da izleyenlerin canını sıkan bir nokta olarak hala ortada duruyor.

SOSYAL MEDYADA ÖNDE! ANCAK REYTİNG YOK

Kanal D’nin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin 6’ncı bölümü dünya listelerini ayağa kaldırdı. 11 ülkede birden sosyal medya listelerine giren diziyle ilgili 2 saatte yaklaşık 3,5 milyon paylaşım geldi.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada bu kadar başarılı olmasına rağmen reytinglerde 2’li oranların bile altına gerilemeye başlayan sonuçlar dizinin hayranlarını hem şaşırtıyor hem de endişelendiriyor.

DÜNYA GÜNDEMİNDE YER ALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanan Ay Yapım imzalı ‘Ya Çok Seversen’ dizisi dünya gündeminden inmiyor.

Her bölümü çok konuşulan ve övgüler toplayan dizi dün gece yayınlanan 6’ncı bölümündeki romantik ve heyecanlı sahneleriyle 11 ülkede birden sosyal medya listelerinin üst sıralarında yer aldı.

DİZİ BİRÇOK ÜLKEYİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Belarus, Brezilya, Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk’ta listelere giren diziye hayranlarından övgüler yağdı. Yayın boyunca gündemden düşmeyen dizi hakkında yaklaşık 3,5 milyon paylaşım yapıldı.

Böyle güçlü bir sosyal medya etkileşimi bulunan bir dizinin bu kadar düşük reytingler alması ise şaşırtıcı bir durum olarak dikkatlerden kaçmıyor.

Kanal D yönetiminin sevilen diziye Eylül öncesinde final kararı verebileceği konuşuluyor.