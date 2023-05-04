Limonları israf etmeyin.. Böyle saklarsanız aylarca limon bozulmuyor

Hayatkolay.com sitesinde limonu uzun süre saklamanın yöntemleri paylaşıldı. Aylarca limonlar bu yöntemlerle taze kalıyor.

Yöntem 1: Bütün limonu saklamak



Bütün limonları buzdolabında saklamak, tazeliğini oda sıcaklığında tutmaktan daha uzun süre muhafaza edecektir. İşte bütün limonları saklamak için iki yöntem.

Kilitli poşetle saklama



Kilitli torbada bütün limonların soğutulması, limondaki nemin tutulmasına yardımcı olur. Bu onların taze kalmasını ve meyve suyunu daha uzun süre tutmasını sağlar.

Limonları kilitli poşete koyun. Poşetin kilidini çok az açık kalacak şekilde kapatın. Açık kalan yerden bir pipet yardımıyla poşetteki havayı alın ve tamamen kapatın.

Limonları taze tutmak için kilitli poşeti buzdolabına koyun. Bu şekilde limonlar 4 hafta taze kalacaktır

Su ile kavanozda saklama



Bu yöntem limonları taze tutmak için başka bir yoldur.

Limonları bir cam kavanoza koyun ve kavanozu tamamen su ile doldurun. Kavanozun kapağını kapatın ve buzdolabında saklayın. Limonları, 2 ila 3 hafta saklamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Yöntem 2: Kesik limonu saklamak



Buz kalıplarında saklama

Kestiğiniz ama kullanmadığınız limonu da bozulmadan saklayabilirsiniz. Ayrıca, limonları 3 aya kadar saklamak istiyorsanız aynı yöntemle, limonları dilimleyerek saklayabilirsiniz.

Buz kalıplarına limon dilimlerini koyun ve üzerini su ile doldurun. Sonra dondurucuya yerleştirin. Kullanmak istediğinizde buz küplerini çıkarın ve buzu çözerek limon dilimlerini kullanın.

Streç filmle sararak saklama



Kesilmiş limonları saklamanın bir başka yolu da streç film ile sarmaktır.

Limon dilimlerini streç filmle sarın. Ancak sargının içinde hava kalmadığından emin olun. Ardından, sardığınız limon dilimlerini kilitli poşetin içine koyun ve buzdolabına kaldırın. Bu şekilde limonlarınız 3 aya kadar taze kalacaktır.

Yöntem 3: Limon suyunu saklama



Buz kalıplarında, limon suyunu kolayca saklayabilirsiniz. Limon suyunun dondurulması asitliğini ve tadını koruyacaktır. Ayrıca, limonata ve diğer içecekleri yapmak için küpleri kolayca kullanabilirsiniz.

Donmuş limon suyu 3 veya 4 gün boyunca iyi kalacaktır. Sonrasında, tadını ve asitliğini kaybedecektir.

Öte yandan mynet'te yer alan bir içerikte de; Limon saklama yöntemleriyle ilgili başka detaylar paylaşıldı. İşte o yöntemler

Kestiğimiz ve bir kısmını kullandığımız limonu ters çevirip buzdolabında saklamaya çalışırız ama bir sure sonra sertleşip kurumasından dolayı yine çöpe atarız. Limon saklanabilir mi diye düşünenler için pratik öneriler.

Evinizde fazla bulunan ve kullanmayacağınız limonları derin dondurucuya koyabilirsiniz. Lazım olduğu zaman hemen buzluktan çıkarıp rendeleyip kullanabilirsiniz.

Böylece her zaman elinizin altında taze limon olur ve limonun tamamından yararlanabilirsiniz. Ayrıca limonun kabuğundaki C vitamini içine göre çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Kabuğuyla rendelediğiniz için limonunun hiçbir yerini israf etmeden tüketebilirsiniz.

Bunun için yapılması gereken bir bütün limonu iyice yıkayıp kuruladıktan sonra buzdolabı poşetinin içinde buzdolabının derin dondurucusuna yerleştirmek. Limon iyice donduktan sonra çıkararak istediğiniz kadar rendeleyerek, kullanabilirsiniz.

Limonu bir iki hafta bozulmadan saklamak için de size farklı bir yöntem verebiliriz.

Limonunuzu su dolu bir kabın içine koyun. Hergün suyunu değiştirin. Böylece limon en az 2 hafta ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Peki kullanılmış ve yarım kalmış limonu nasıl uzun sure saklayabilirsiniz?

Bunun için limonun kesilmiş bölümüne bir miktar kesme şeker sürün. Şeker sürülmüş bölümü bir tabağa gelecek şekilde yerleştirin ve buzdolabına koyun. Limonun en az 2 hafta bozulmadan kaldığını göreceksiniz.

Yararlanılan kaynaklar: hayatkolay.com - objektifport.com - mynet.com - derleme: Gerçek Gündem