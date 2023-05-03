Sütün taşmamasını sağlıyor. Püf noktası çokta kolay! Süt kaynatırken denemelisiniz

Süt kaynatırken taşıyorsa işte aşçıların uyguladığı yöntem...

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Sütün taşmamasını sağlıyor. Püf noktası çokta kolay! Süt kaynatırken denemelisiniz

Süt kaynatırken kaynattığınız süt taşıyor ve mutfak batıyorsa artık batmayacak. Tarifsiteniz.com sitesinde yer alan bir içerikte; Sütün taşmasını engelleyen yöntemlere yer verildi. 

Süt kaynatırken eğer sütünüz taşıyorsa bilmeniz gereken çok pratik bir püf nokta var.

Sütün taşmasını önlemenin en yaygın yöntemlerinden biri, tahta kaşık kullanmaktır. Annelerimizden, büyük annelerimizden günümüze ulaşmış bu kolay yöntem sayesinde süt tenceresine âdeta emniyet kemeri takmış gibi olabilirsiniz. Siz de tahta kaşığı, kapağı açık tencerenin üzerine yatay bir şekilde yerleştirin. Bu sayede sütün taşmasına neden olan büyük fokurtunun önüne geçecek, sütün taşmasını önleyebileceksiniz.

ÇİĞ SÜTÜ KAYNATIRKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Yasemin.com sitesinde süt kaynatırken dikkat etmeniz gereken püf noktalar paylaşıldı. Bu bilgiler sayesinde süt kaynatırken asla hata yapmamış ve sütün besin değerini kaçırmamış olacaksınız.

*Sütü kaynatmadan evvel, temiz ince bir tülbent ile süzün.
*Sütü geniş ve temiz bir çelik tencereye koyun.

Sütün taşmamasını sağlıyor. Püf noktası çokta kolay! Süt kaynatırken denemelisiniz - Resim : 1

*Kullanacağınız çelik tencerenin içini bir miktar su ile çalkalayın.

*Böylece süt kaynarken altının tutmasını önlemiş olursunuz.
*Sütü kaynatırken tencerenin iç kısmının kenarlarını bir miktar tereyağı sürerseniz sütün taşmasını önleyebilirsiniz.
*Sütü sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

*Kaynamaya başlayınca 5-10 dakika daha kısık ateşte kaynamasını bekleyip altını kapatın.
*Böylece sütün içerisindeki vitamin ve mineraller kaybolmadan, besin değeri azalmadan sağlıklı bir süt elde edilmiş olursunuz.

*Pişirdiğiniz sütü içine herhangi bir bakteri veya toz girmemesi için tencerenin kapağını kapatıp, mümkün olduğunca serin bir ortamda saklayın.

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