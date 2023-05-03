56 yıllık ustadan çıtır çıtır böreklerin sırrı.. Asla börek fırından çıktığında sönmüyor

Uskuphaber.com'da yer alan bir içerikte; Lezzetli börek yapmak için bilinmesi gerekenler paylaşıldı. İşte çıtır çıtır börekler için bilmeniz gerekenler. 56 yıllık börek ustası Asım Yıldırım Ramadan yaptığı paylaşımda lezzetli börek yapmak için dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaştı.

Börek yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası şunlardır:

Yufkaları hazırlarken, yufkaların kurumasını önlemek için nemli bir bezle örtün.

Börek içini hazırlarken, malzemeleri iyice karıştırın ve fazla suyunu süzün.

Yufkaları katlarken, yufkanın kenarlarından sarkan fazla kısımları kesin ve böreğin içinde kalacak şekilde katlayın.



Fırında pişirirken, böreğin üstünü kızartmak için üzerine yumurta sarısı veya süt sürün.

Böreği fırından çıkardıktan sonra, birkaç dakika dinlendirin ve sonra dilimleyin.



ÇITIRTISI GARANTİLİ BÖREK TARİFİ



Mynet'te yer alan bir içerikte; Çıtır çıtır lezzetli böreklerin tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

Börek için:

2 adet yufka

1 kase peynir (sevdiğiniz bir çeşitten)

1 demet maydanoz

Sos için:

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

½ paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke (herhangi bir sirke olur

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 tutam susam

1 tutam çörek otu

Yapılışı

Sosu için bütün malzemeleri bir kase de karıştırın. İlk katı serip sosu ekleyin.

İkinci katı da serip soslayın.

Eşit şekilde kesip peynirli harcı koyup sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün, susam ve çörek otu serpin.

170 derecede 35 dakikada pişirin.

AFİYET OLSUN!

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