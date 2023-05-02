Kurabiyelerin dağılmasını önlüyor ve ağızda lokum gibi dağılıyor..

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir içerikte; Kurabiye pişirirken herkesin işine yarayacak püf noktalar paylaşıldı. Kurabiye pişirmek, birçok kişinin sevdiği bir aktivitedir. Ancak kurabiyelerin lezzeti ve dokusu, pişirme aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalarına bağlıdır. İşte kurabiye pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları:

1. Malzemelerin oda sıcaklığında olması: Kurabiye hamuru hazırlarken, yumurta ve tereyağı gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Bu, malzemelerin daha kolay karışmasını sağlar ve kurabiyelerin daha kabarmasına yardımcı olur.

2. Hamuru dinlendirmek: Hamuru hazırladıktan sonra, hamuru buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu, hamurun sertleşmesini ve daha kolay şekil almasını sağlar.

3. Pişirme kağıdı kullanmak: Kurabiyeleri pişirirken, pişirme kağıdı kullanmak önemlidir. Pişirme kağıdı, kurabiyelerin yapışmasını önler ve pişirme süresince eşit şekilde pişmelerini sağlar.

4. Fırının sıcaklığı: Fırının sıcaklığı, kurabiyelerin pişme süresini ve kabarmasını etkiler. Genellikle kurabiyeler 175-180 derece arasında pişirilir. Ancak fırınınızın özelliklerine göre değişebilir.

5. Pişirme süresi: Kurabiyelerin pişirme süresi, hamurun kalınlığına ve fırının sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Genellikle kurabiyeler 10-15 dakika arasında pişer. Kurabiyelerin piştiğini anlamak için alt kısımlarının hafifçe kızarmış olması yeterlidir.

6. Soğuma süresi: Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra, en az 10 dakika soğumaya bırakın. Bu, kurabiyelerin daha sertleşmesini ve daha lezzetli olmasını sağlar.

Unutmayın, kurabiye pişirmek biraz deneyim gerektiren bir işlemdir. Ancak yukarıdaki püf noktalarına dikkat ederek lezzetli ve kabarmış kurabiyeler yapabilirsiniz.

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Kolay elmalı kurabiyenin tarifi paylaşıldı. Dilerseniz bu tarifi evde hemen deneyebilirsiniz:

Kolay Elmalı Kurabiye Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

İç Harcı İçin ;

1 adet elma

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

Yarım fincan şeker

Hamuru İçin ;

1 tatlı kaşığı yoğurt

50 gram margarin

Yarım fincan pudra şekeri

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu



1 su bardağı un

Süslemek İçin ;

Pudra şekeri

Kolay Elmalı Kurabiye Yapılışı:

Kurabiyemize önce iç harcı hazırlayarak başlıyoruz.

Elmaları bir tencereye rendeleyin.

Üzerine tarçın ve şeker ekleyerek, suyunu çekene kadar kavurun.

Suyunu çekince ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyunca cevizleri de ekleyip, bir güzel karıştırın.

Ardından hamuru yapmaya başlayın.

Oda ısısında olan margarini yoğurma kabına alıp, üzerine un hariç bütün malzemeleri ekleyin.

Macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

Daha sonra unu da ekleyip, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

İstediğimiz şekillerde hamuru açıp şekil vererek, iç harçları doldurun.

Önceden ısıtılmış, 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin.

Pudra şekeri üzerine serpip, servise hazır hale getirin.



Afiyet olsun…

Kurabiye bayatlamasını önlemenin birkaç yolu vardır:

Hava almayan kaplarda saklayın: Kurabiyeleri hava almayan bir kapta saklayarak, bayatlamalarını önleyebilirsiniz. Kapaklı bir plastik kutu veya hava almayan bir saklama kabı kullanabilirsiniz.



Kurabiyeleri dondurun: Kurabiyeleri dondurarak, tazeliğini daha uzun süre koruyabilirsiniz. Kurabiyeleri dondurucuda saklayabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda çıkararak oda sıcaklığında çözünebilirsiniz.



Islak bir bezle sarın: Kurabiyeleri ıslak bir bezle sararak, nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, fazla nemli olmamasına dikkat edin.



Fırında tekrar ısıtın: Kurabiyeleri fırında tekrar ısıtarak, tazeliğini geri kazanmasını sağlayabilirsiniz. Kurabiyeleri ısıtmak için fırını 150-175 dereceye ayarlayın ve kurabiyeleri 5-10 dakika ısıtın.



Taze yapın: En iyi yöntem, kurabiyeleri taze yapmaktır. Kurabiyeleri taze olarak yaptığınızda, bayatlamalarını önleyebilirsiniz.



Bu yöntemleri kullanarak, kurabiyelerinizi daha uzun süre taze tutabilirsiniz.

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