Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde beklenmedik bir veda gerçekleşti..

Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde seyircileri üzen bir veda gerçekleşti. Diziye apar topar veda eden usta oyuncu yeni anlaşmasına imza attı.

SARSICI YENİ BÖLÜM

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde yıkıcı bir veda yaşanacak. Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut diziden ayrılıyor.

Camdaki Kız dizisine yıkıcı bir şekilde veda eden Devrim Yakut hemen yeni dizi anlaşması yaptı. Objektifport'un edindiği bilgiye göre; Devrim Yakut'un yeni dizisinin çekimleri Mayıs 2023'te başlayacak.

Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı - Resim : 1

DEVRİM YAKUT'UN YENİ DİZİSİ

Devrim Yakut, "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinde seyirci karşısında olacak.

Edinilen bilgiye göre; Sevilen dizi Behzat Ç.'nin 2. sezon çekimlerine Mayıs ayında başlaması planlanıyor.

Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı
Camdaki Kız'a apar topar veda etti! Yeni anlaşmaya imza attı
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