Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte en iyi karpuzu seçmenin tek püf noktası

Sabah.com.tr sitesinde karpuz seçerken dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı; İşte karpuz seçerken bilmeniz gereken her şey!

RENGİNE DİKKAT EDİLMELİ

Lezzetli bir karpuzun sapının rengi kahverengi olmalı, karpuzun sapı beyaz ya da yeşil olmamalı. Sapı yeşil renkli olan karpuzlar, daha olgunlaşmadan toplandığı anlamına gelmektedir. Karpuzun üzerindeki sarı lekeler karpuzun lezzetli olduğu anlamına gelir. Karpuzun çizgileri parlak ve belirgin olmalı, üzerindeki yeşilliklerin açık renkli olduğu karpuzlar içinin iyi olduğunu gösterir.

AĞIR OLMASI BÜYÜK OLMASINDAN ÖNEMLİ

Sanılanın aksine karpuz büyük olduğu için değil, boyutuna göre ağır olduğu için güzeldir. Karpuzu kaldırdığınızda boyutuna göre ağır ise bu karpuzun sulu ve olgun olduğu anlamına gelir.



SESİNİ DİNLEYİN

Karpuzun lezzeti sesinden anlaşılır. Güzel bir karpuza elinizle vurduğunuzda tok bir ses gelmeli, bu karpuzun lezzetli ve içinin kırmızı olduğunu gösterir. Eğer boşluk hissiyatı uyandırıyorsa karpuz lezzetli değildir.

DİLİMLENMİŞ KARPUZ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Karpuzu dilimlenmiş olarak tercih ediyorsanız, çekirdek renginin koyu olduğu ve içinin parlak, kırmızı etli olduğu karpuzlar daha iyidir. Damarları beyaz olan, çekirdek renginin koyu yerine beyaz olduğu ve içinin kurumuş göründüğü karpuz iyi değildir.

KARPUZUN 10 FAYDASI

Gercekgundem.com'un derlediği bilgiye göre; Karpuzun 10 faydası bulunuyor. İşte bilmeniz gereken o faydalar

1. Karpuz, düşük kalorili bir meyvedir. İçerdiği yüksek su oranı sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

2. İçerisinde bol miktarda A vitamini bulunur. A vitamini, göz sağlığı için son derece önemlidir.

3. Karpuz, yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

4. Potasyum açısından zengin olan karpuz, kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur.

5. Karpuzun içerdiği likopen, kanser riskini azaltıcı etkiye sahiptir.

6. İçerdiği arginin sayesinde karpuz, kan dolaşımını hızlandırır ve cinsel performansı artırır.

7. Karpuz, içerdiği antioksidanlar sayesinde cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

8. İçerdiği magnezyum sayesinde karpuz, stresle başa çıkmaya yardımcı olur ve ruh halini düzenler.

9. Karpuz, sindirim sistemi için son derece faydalıdır. İçerdiği lifler sayesinde sindirim sistemi düzenlenir ve kabızlık sorunu ortadan kalkar.

10. Karpuz, idrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek sağlığı için son derece faydalıdır.

Kaynak: Sabah.com.tr, Gercekgundem.com