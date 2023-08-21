Pamuk gibi kalbi olan 3 burç! Bir bebek gibi masum ve iyi niyetliler

Astroloji, insanların kişilikleri ve davranışları hakkında birçok şey söyleyebilir. Bazı burçlar, diğerlerine göre daha sert ve kararlı bir kişiliğe sahipken, bazıları ise daha yumuşak ve sevimli bir yapıya sahiptir. İşte size pamuk gibi kalbi olan 3 burç!

1. Yengeç Burcu



Yengeç burcu insanları, duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. Sevdikleri insanlara karşı son derece koruyucu ve bağlıdırlar. Ayrıca, yaratıcı yönleri de oldukça gelişmiştir. Yengeç burcu insanları, çevrelerindeki insanlara her zaman pozitif enerji yayarlar ve herkesin sevgisini kazanırlar.

Yengeç, yerküreden bakıldığında, Yengeç takımyıldızı; Başak, Aslan, İkizler, Küçük köpek, Sextant ve Su yılanı takım yıldızları arasında yer alır. Yengeç'in içinde bulunan yıldızlardan en çok bilineni "Asellus Australlis"tir, bu yıldız 2007 yılına yaklaşık 136 ışık yılı uzaklıktadır.

2. Terazi Burcu



Terazi burcu insanları, uyumlu ve adaletli bir yapıya sahiptir. İnsanlar arasındaki dengeyi sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. Ayrıca, estetik konulara ilgi duyarlar ve güzelliklerle dolu bir hayat yaşamak isterler. Terazi burcu insanları, her zaman barışçıl bir çözüm bulmak için çaba gösterirler.

Terazi, Batı astrolojisinde zodyakın hayvansal olmayan sembollerinden biridir. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğanların burcudur. Yönetici gezegeni Venüstür

3. Balık Burcu



Balık burcu insanları, hayalperest ve romantik bir yapıya sahiptir. Duygusal açıdan oldukça hassastırlar ve sevdikleri insanlara karşı son derece bağlıdırlar. Ayrıca, yaratıcı yönleri de oldukça gelişmiştir. Balık burcu insanları, her zaman olumlu düşünürler ve hayatlarını pozitif yönde şekillendirirler.

Balık Zodyağın son astrolojik burcudur. Batı astrolojisine göre 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar bu burca mensup olur