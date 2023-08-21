Pastane usulü puf puf kabarma garantili açma! Tüyosunu kimse vermemişti

Açma, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Pastanelerdeki gibi kabarık ve puf puf açmalar yapmak ise birçok kişi için oldukça zordur. Ancak, doğru malzemeleri kullanarak ve bazı püf noktalarına dikkat ederek, pastane usulü açma yapmak mümkündür. İşte size pastane usulü açma yaparken bilmeniz gerekenler.

1. Malzemelerin Kalitesine Dikkat Edin



Pastane usulü açma yapmak için kaliteli malzemeler kullanmak oldukça önemlidir. Unun kalitesi, mayanın tazeliği ve sütün yağı oranı gibi faktörler açmanın kabarması için oldukça önemlidir. Bu nedenle, kaliteli malzemeler kullanarak açmanızın lezzetini ve kabarmasını artırabilirsiniz.

2. Hamuru Yoğururken Sabırlı Olun



Açma hamuru yoğurmak, sabır ve özen gerektiren bir işlemdir. Hamuru yoğururken, unu yavaş yavaş ekleyin ve hamuru iyice yoğurun. Hamurunuzun pürüzsüz ve elastik bir kıvama gelmesi için en az 10 dakika yoğurmanız gerektiğini unutmayın.

3. Hamuru Mayalandırın



Açma hamurunun kabarması için mayalanması gerekmektedir. Mayalama işlemi için hamuru sıcak bir ortamda bekletmeniz gerekmektedir. Hamuru mayalarken üzerini nemli bir bezle örtün ve sıcak bir yerde bekletin. Hamurunuzun kabarması için en az 1 saat beklemeniz gerektiğini unutmayın.

4. Açmanızı Şekillendirin



Mayalanan hamurdan küçük parçalar koparın ve şekil verin. Açmanızı şekillendirirken, hamuru çok fazla bastırmamaya özen gösterin. Aksi takdirde, açmanız kabarmaz ve sert olur.

5. Açmanızı Kızartın



Açmanızı kızartmak için, yağı kızdırın ve açmanızı yağda kızartın. Açmanızın her iki tarafını da eşit şekilde kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu ile kurulayın.

AÇMA TARİFİYLE İLGİLİ DETAYLAR

haberturk.com sitesinde açma tarifiyle ilgili detaylar belli oldu. İşte o tarif

Açma Malzemeleri



3 su bardağı ılık süt (200 ml ölçüde bardak kullanıldı)

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (bir yumurtanın sarısı açmanın üzerine kullanılacak.)

1.5 tatlı kaşığı kadar tuz

3 yemek kaşığı şeker

1 paket instant kuru maya

8- 8 buçuk su bardağı kadar un (unu eklerken kontrollü olalım)

İsteğe göre arasına zeytin, peynir, tereyağı veya çikolata koyabilirsiniz)



Açma Nasıl Yapılır?



Yapılış-1

Öncelikle açma yapılışı sırasında kullanacağımız malzemeleri tezgâha çıkaralım.

Karıştırma kabına ılık sütü dökelim ardından şekeri ve mayayı ilave ederek mayanın aktifleşmesi için karıştıralım. Mayanın aktif hale gelmesi için 5 dakika bekleyelim.

Un hariç diğer malzemeleri ekleyerek güzelce karıştıralım.

Karıştırılan malzemelerin üzerine 8, 8 buçuk bardağı kadar unu yavaş ve kontrollü ekleyelim. Burada unu birden eklememek önemli bir nokta. Eğer 8 su bardağı unu birden eklerseniz hamurunuz zor kıvam alır.

Unu eklediğimiz hamuru yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım.

Kulak memesi kıvamından az daha yumuşak hale gelene kadar hamuru yoğuralım.

Hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğinde hamurun üzerini streç film ile kapatalım. Daha sonra sofra bezi gibi bir bez ile bir kat daha örtelim.

Hamurumuzun mayalanması yaklaşık 30-40 dakikayı alır. Eğer hamurunuz bu dakika içerisinde iyice kabarmadı ise biraz daha bekleme süresini uzatabilirsiniz.

Kabaran hamurunuzun üzerini açalım. Parçalar kopartarak elimizle çay tabağı genişliğinde açalım. Hamurumuzu rulo şeklinde olacak şekilde sağlı sollu kıvıralım. Açma şeklini her hamura tek tek verelim.

Yağlanmış veya yağlı kâğıt serilen tepsiye hamurlarımızı aralıklı olacak şekilde dizelim.

Üzerine yumurta sarısı sürelim.

Dilerseniz açmalarınızın üzerine susam ve çörekotu dökebilirsiniz.

Açmalarımızı tepsi mayası yapalım. 15-20 dakika tepside bekletelim ve mayalanmasını sağlayalım.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim.

Dilerseniz açma hamuruna şekil verme aşamasında içerisine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Böylece zeytinli, çikolatalı, peynirli ve kaşarlı açma yapabilirsiniz.

Puf puf kabaran yumuşacık açmalarınız hazır.

Afiyet olsun!